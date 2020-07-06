دبي أكثر وجهة جذابة إقليمياً لرأس المال المخاطر في المشروعات الجديدة

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تصدرت دبي مدن الشرق الأوسط وأفريقيا كأكثر وجهة استثمارية جذابة لتدفقات رأس المال ومشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة من قبل رأس المال المخاطر محتلة المركز الأول، وفق «التصنيف العالمي لرأس المال الاستثماري العالمي 2019»، في الإصدار الأول من نوعه عن مجلة «الاستثمار الأجنبي المباشر - إف دي آي إنتليجانس»، فيما جاءت في المرتبة 11 عالمياً، متفوقةً على كل من أمستردام وتورنتو ودبلين وبوسطن وميونيخ وشنغهاي ولوس أنجليس ومدريد.

وقالت المجلة التي تصدر عن مؤسسة «فايننشيال تايمز» اللندنية في تقريرها الصادر أخيراً، الذي ضمّ 20 مدينة عالمية: «إن دبي تمتاز بكونها وجهة استثمارية جذابة للشركات الأجنبية؛ نظراً لأنظمتها التقنية التكنولوجية المتطورة والمتصلة عالمياً، وبما تحتضنه من المواهب المتاحة بسهولة، وتمويل رأس المال الاستثماري والأسواق المحلية الكبيرة.

وحظيت المدينة بنصيب الأسد من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة الوافدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في 2019، من قبل رأس مال المخاطر، إذ سجّلت 42 مشروعا فيما بلغ عدد الشركات المستثمرة 36 شركة بواقع 12.30 لكل مليون نسمة كما أفاد التقرير.

وفي العقد الذي سبق جائحة «كوفيد 19» في العام 2020، مكن تدفق التمويلات للشركات الريادية والشركات الناشئة من التوسع بشكل متزايد عبر الحدود.

ووجد تصنيف مجلة «إف دبي آي» الأول من نوعه للاستثمار الأجنبي المباشر لرأس المال المخاطر، أن لندن هي المدينة المفضلة والمصدرة لهذه الاستثمارات بـ240 مشروعاً جديداً، تلتها نيويورك (115)، وسنغافورة (113)، وباريس (99)، وسان فرانسيسكو (65). ومن الجدير بالتنويه أن التقرير خلا من أي مدينة عربية أخرى.

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