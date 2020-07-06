1.45 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.45 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 117 مبايعة بقيمة 210.51 مليون درهم منها 22 مبايعة للأراضي بقيمة 62.52 مليون درهم و95 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 147.99 مليون درهم .

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة ند الشبا الاولى تليها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة الورقاء الأولى .

وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية السادسة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 3 ملايبن درهم وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها مبايعتين بقيمة 3 ملايين درهم .

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 21 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة برج خليفة .

وتصدرت منطقة الخيران الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 40 مليون درهم .

وسجلت الرهون قيمة قدرها 540.48 مليون درهم منها 27 رهن أراض بقيمة 507.74 مليون درهم و 25 رهن فلل وشقق بقيمة 32.74 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة نايف بقيمة 226 مليون درهم وأخرى في منطقة الصفوح الثانيه بقيمة 75 مليون درهم .

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 20 هبة بقيمة 700.43 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الصفوح الثانيه بقيمة 650 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 13 مليون درهم.

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