«إقامة دبي» ترحب بالزوار والسياح القادمين إلى الإمارات

المصدر: دبي - البيان

تستعد الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي لاستقبال الزوار والسياح القادمين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر مطارات دبي ابتداءً من اليوم، وذلك ضمن أعلى معايير السلامة. حيث بدأت الإدارة باستقبال المقيمين العائدين عبر مطارات دبي بملصق يحمل عبارة «نرحب بكم مجدداً في بلدكم الثاني» ترحيباً بعودة المقيمين وزوار دولة الإمارات العربية المتحدة في بلدهم الثاني.

وأكد اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن: «عودة الحركة الجوية عبر مطارات دبي تشكل خطوة مهمة في تعزيز قطاع الطيران وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي كواحدة من أهم مراكز الطيران في العالم». مؤكداً أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بشأن حركة السفر ستمهد لمرحلة جديدة نحو دعم الحركة الاقتصادية التي تعتبر أحد أهم مقومات التنمية في الدولة. وبين أن:«أزمة تفشي وباء فيروس كوفيد -19 فرضت قواعد جديدة ووفرت فرص تحسنية غير مسبوقة على مختلف المستويات».

وقال اللواء المري: «نرحب بجميع الزوار والسياح القادمين عبر مطارات دبي ونؤكد لهم بأنهم محل ترحيب دائم في بلدهم الثاني ونحن على أتم الاستعداد لتسهيل اجراءات سفرهم وفق أعلى معايير الصحة والسلامة».

ومن جانبه أكد العميد طلال أحمد الشنقيطي مساعد المدير العام لشؤون المنافذ الجوية أن: «إقامة دبي في تأهب دائم ومستمر في استقبال الزوار وتقديم خدمات متميزة للمسافرين القادمين عبر مطارات دبي وفق اجراءات احترازية وأمنية لضمان سلامتهم وسلامة الموظفين وذلك بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين في مطارات دبي».

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