شراكة بين سوق أبوظبي العالمي و"آيرينا" لتعزيز التمويل المستدام

المصدر: أبوظبي- البيان

وقع سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، مذكرة تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، وذلك تأكيداً على التزامهما المشترك تعزيز التمويل المستدام في الإمارات والمنطقة كافة.

وبموجب المذكرة، سيعزز سوق أبوظبي العالمي و"آيرينا" التزامهما المشترك في الترويج للحلول التي من شأنها تسهيل الاستثمار في الطاقة المتجددة. ووقع الاتفاقية ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي، وفرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا).

وقال ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل: نفخر بشراكتنا مع آيرينا والتي تعزز التزامنا المشترك دعم وتشجيع الممارسات المستدامة في كافة القطاعات. ونتطلع في سوق أبوظبي العالمي دوماً إلى العمل مع شركائنا الاستراتيجيين محلياً ودولياً لتعزيز مبادرات الاستدامة في الإمارات، بما في ذلك أجندة التنمية المستدامة 2030، والحفاظ على استدامة المشهد المالي للإمارات".

وأضاف المهيري: "لطالما حرصنا على تشجيع تبني الممارسات المستدامة بينما نساهم في تطوير قطاع مالي مستدام في الدولة والمنطقة كافة. ونتطلع إلى المزيد من التعاون مع الجهات الرائدة، مثل آيرينا، لضمان استدامة وصحة المجتمع المالي وذلك من خلال إطلاق المبادرات والبرامج المستدامة".

وقال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا): "من الضروري زيادة الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة حيث تأتي عملية التحول في مجال الطاقة عنصراً أساسياً لتعزيز مرونة نظام الطاقة وتحقيق ازدهار اقتصادي أكبر. ولذلك تأتي الشراكات بين المؤسسات ذات القيم والأهداف المشتركة أمراً مهماً لتحقيق تنمية اقتصادية وبيئية مستدامة".

وأضاف لا كاميرا: "لطالما أظهرت الإمارات التزاماً قوياً بهذه الرؤية المستقبلية وإننا من خلال هذه الاتفاقية نهدف إلى تسريع وتيرة تدفق الاستثمارات منخفضة الكربون بما يدعم بناء مجتمعات مستقرة وآمنة مناخياً".

وبموجب الاتفاقية، تلتزم الجهتان التعاون المشترك لتسهيل الاستثمار في الطاقة المتجددة، ودعم تطوير بيئة عمل للتمويل المستدام تشمل الطاقة المتجددة. كما تنص الاتفاقية أيضاً على الالتزام بدعم المبادرات الحالية في مجال الاستدامة، كما سيبحث الطرفان سبلاً جديدة لدعم المبادرات المحلية، والترويج المتبادل لمنصاتهم، وتبادل المعلومات حول الأحداث المهمة والدعم لتعزيز الأهداف والمبادرات والفعاليات المشتركة.

ويستمر سوق أبوظبي العالمي في تعزيز وتطوير قطاع التمويل المستدام وتعزيز الاستدامة وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج وتوقيع الاتفاقيات، حيث تشمل مبادرات السوق في هذا المجال، تنظيم ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام وريادة جهود إطلاق المبادئ الإرشادية للتمويل المستدام وإعلان أبوظبي للتمويل المستدام، إضافة إلى إبرام العديد من الاتفاقيات مع الجهات المختصة مثل وزارة التغير المناخي والبيئة، ومبادرة معاً، ووزارة المالية، وغيرها من المبادرات التي تأتي في إطار جهود السوق نحو دعم أجندة التنمية المستدامة 2030 لدولة الإمارات.

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