غرفة دبي تختتم بعثة تجارية افتراضية إلى معرض كانتون

المصدر: وام

نظمت غرفة دبي بعثة تجارية افتراضية إلى معرض الاستيراد والتصدير في الصين "معرض كانتون" الذي أقيم مؤخرا .

ضم الوفد 58 مشاركاً معظمهم من رجال الأعمال الذين يمثلون شركات تجارية في الإمارات ممن يتطلعون إلى التعرف عن كثب على الفرص التجارية الجديدة المتاحة في السوق الصينية.

وسهلت غرفة دبي مشاركة الشركات الأعضاء في غرفة دبي في هذا الحدث التجاري الذي تم عقده عبر الإنترنت للمرة الأولى في تاريخ المعرض.

كما نظمت مكاتب غرفة دبي التمثيلية في الصين ندوة توجيهية بالتعاون مع مركز التجارة الخارجية الصيني الجهة المنظمة لمعرض كانتون هدفها تعريف وفد الغرفة بالفعاليات ذات الصلة بقطاع الأعمال والشركات المشاركة في المعرض وتمكين أعضاء الوفد الأعضاء من عقد اجتماعات عمل افتراضية مع نظرائهم في الصين.

وأبدى الوفد المشارك اهتمامه بقطاعات الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية المنزلية وتجهيزات المكاتب والأجهزة الطبية والمنتجات الصحية والمنسوجات والملبوسات ومعدات الإضاءة كقطاعات محتملة للاستيراد من الصين إلى دبي.

وبناء على استطلاع مخصص لهم أشار حوالي ثلث المشاركين أنهم قد قاموا بعملية شراء واحدة على الأقل ضمن معرض كانتون بينما أشار 88% من أن السبب الرئيسي لمشاركتهم هو تحضير أعمالهم للانتعاش بعد أزمة فيروس كورونا "كوفيد-19".. في حين اعتبر 59% من المشاركين أن شراء المنتجات عبر الإنترنت أكثر فعالية بالمقارنة للشراء بالطرق التقليدية.

من جهة أخرى تنبأ 82% من المشاركين في الاستطلاع أن حجم التبادل التجاري بين دبي والصين سيزداد في غضون الأشهر الثلاث المقبلة بينما توقع 12% أن ذلك سيحدث خلال الفترة من الثلاثة أشهر إلى الستة أشهر القادمة بينما اعتبر 6% أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين سيشهد انتعاشاً ملحوظاً خلال أقل من شهر.

وأشار عمر خان مدير المكاتب الخارجية في غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن تنظيم هذه البعثة التجارية يتناغم مع استراتيجية غرفة دبي في الوصول إلى الأسواق الخارجية الواعدة وإتاحة المجال لأعضاء الغرفة الذي يبلغ عددهم 245 ألف إمكانية استكشاف فرص تجارية جديدة.

وأضاف خان: "نحن على قناعة راسخة بأن بعض جوانب الاقتصاد العالمي تتجه نحو التحول الرقمي بشكل دائم وندرك أنه ينبغي على قطاع الأعمال المحلي التكيف مع الفرص والتقنيات الجديدة التي تبرز باستمرار.. وباعتبار المعارض الافتراضية أصبحت أحد الخيارات المطروحة بقوة في الصين فإننا نشجع أعضاء غرفة دبي للاستفادة من هذه المنصات لاستكشاف فرص جديدة تعزز من نشاطهم الاقتصادي.

ويعد معرض كانتون الصيني أكبر معرض تجاري في العالم ومنصة رئيسية لتوريد المنتجات المصنوعة في الصين من الآلات الضخمة والمعدات الصناعية إلى الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية.

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