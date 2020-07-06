"أبوظبي للتطوير الاقتصادي" يناقش دعم نشاط العربات المتنقلة في الإمارة

المصدر: وام

ناقش مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي خلال جلسة حوارية عبر تقنية الاتصال المرئي مع عدد من أصحاب العربات المتنقلة لبيع الأطعمة والمشروبات في إمارة أبوظبي كيفية وسبل دعم رواد الأعمال في هذا النشاط بما يسهم في تعزيز دورهم في دعم قطاع الخدمات بالإمارة.

شارك في الجلسة.. راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي وداغر درويش المرر مدير عام مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي وممثلون عن دائرة البلديات والنقل، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وشركة أدنوك للتوزيع.

تأتي الجلسة تزامنا مع التعميم الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي بشأن الاشتراطات والتعليمات الخاصة بنشاط العربات المتنقلة في الإمارة حيث تم خلالها الاطلاع على عدد من الموضوعات ذات العلاقة بمعوقات هذا النشاط وتقديم الدعم لهذه المشاريع لتقديم خدمات متميزة للجمهور بما يعكس الوجه الحضاري للإمارة.

وقال راشد البلوشي وكيل الدائرة إن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة اللقاءات مع القطاع الخاص التي ينظمها مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي للاطلاع على تحديات قطاع الأعمال وخاصة المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتي تعد أحد أهم محركات الاقتصاد المحلي للإمارة .

وأوضح أن نشاط العربات المتنقلة بات يشهد إقبالا كبيرا من رواد الأعمال المواطنين حيث أن الاشتراطات والتعليمات التي أصدرتها الدائرة لتنظيم عمل عربات بيع الأطعمة والمشروبات كإجراء وقائي واحترازي من عدوى "كوفيد- 19" تحافظ بشكل كبير على استمرارية نشاطها التجاري وعلى صحة وسلامة أفراد المجتمع الذين باتوا يفضلون ارتياد هذه العربات بشكل لافت.

من جانبه أكد داغر درويش المرر حرص المجلس على متابعة احتياجات أصحاب العربات المتنقلة من رواد الأعمال المواطنين وإعداد الدراسات اللازمة لتمكين هذا النشاط التجاري الذي أصبح رائجا في مجتمع إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام مما يعزز من قطاع الخدمات ويوفر في الوقت ذاته الفرصة أمام المواطنين للحصول على الفرصة في قطاع الأعمال ..

وأشار إلى إلى أن التحديات تخلق فرصاً استثمارية وقد ساهمت التشريعات الاقتصادية الجديدة بإمارة أبوظبي في خلق العديد من الفرص الاستثمارية لرواد الأعمال المواطنين.

وتحدث خلال الجلسة عدد من رواد الأعمال عن أهم التحديات التي يواجهونها خاصة في ظل فترة التوقف الوقائية والاحترازية مؤخراً، مستعرضين أهم احتياجاتهم خاصة توفير الدعم والتسهيلات من الجهات الحكومية ذات العلاقة .. مشيدين بدور دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي في توفير هذا النشاط التجاري الحيوي والهام وفتح المجال أمام المواطنين لخوض تجربتها في هذا المجال.

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