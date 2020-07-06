"دبي للسيليكون" وجمعية المخترعين الإماراتية تعززان تعاونهما لدعم رواد الأعمال

المصدر: وام

وقعت "سلطة واحة دبي للسيليكون" -الهيئة التنظيمية لواحة دبي للسيليكون المدينة الحرة التكنولوجية المتكاملة- مذكرة تفاهم مع جمعية المخترعين الإماراتية بهدف خلق مبادرات جديدة تعزز بيئة الأعمال في دبي وتدعم المواهب المحلية.

وقع المذكرة غانم الفلاسي نائب رئيس أول سعادة الأفراد والابتكار في سلطة واحة دبي للسيليكون والمهندس أحمد عبدالله مجان رئيس مجلس إدارة الجمعية بحضور الدكتور جمعة المطروشي نائب الرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون وعدد من مسؤولي الطرفين.

وبموجب المذكرة ستزود سلطة واحة دبي للسيليكون جمعية المخترعين الاماراتية بوحدة صناعية خفيفة مجانية لتكون مقرا لتطوير الاختراعات وتحويل الأفكار المبتكرة إلى واقع وستتاح هذه الاختراعات لسلطة الواحة ومركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال "ديتك" والشركات الناشئة العاملة في المركز كما ستستفيد الجمعية من الأسعار التفضيلية التي ستوفرها سلطة الواحة لمختلف المرافق.

وبحسب المذكرة ستقوم الجمعية بتقديم ما لا يقل عن ثلاث ندوات تعليمية مفتوحة لجميع العاملين في مركز "ديتك" كما ستعمل على توفير التوجيه والدعم والمشورة للشركات والطلبة ومجتمع واحة دبي للسيليكون علاوة على ذلك ستوفر الجمعية لطلبة المدارس والجامعات الموجودة في الواحة فرصة التدريب داخل المختبر.

و ذكر غانم الفلاسي ان سلطة واحة دبي للسيليكون تبحث باستمرار عن الهيئات الرائدة محليا في مجال الابتكار بهدف التعاون والارتقاء بكوادرنا المحلية ومن خلال هذه الاتفاقية سنوسع الشراكة في مختلف القطاعات وخاصة التعليمية منها لتطوير حلول رائدة تفيد مجتمع الواحة وتعزز بيئة الأعمال.

و أكد الفلاسي أهمية التعاون مع جمعية المخترعين الإماراتية بهدف بناء منصة مشتركة للتواصل بين قطاعات الأعمال وأصحاب الاختراعات لتطوير أفكارهم وتقديم نماذجها في الفعاليات والمعارض التجارية و سيتم توفير كافة التسهيلات والخدمات لرواد الأعمال والشركات الناشئة لتطوير حلول جديدة لمختلف تحديات الأعمال ونحن على ثقة أن هذا التعاون سيخلق ابتكارات وفرصا جديدة ستفيد المجتمع.

من جانبه ذكر المهندس أحمد عبدالله مجان أن واحة دبي للسيليكون تعد مركزا رئيسيا لدعم القطاع التكنولوجي وريادة الأعمال التكنولوجية مؤكدا أن الخبرة الواسعة التي تتمتع بها كمختبر للحلول المبتكرة والمفاهيم الذكية الجديدة تشكل منصة انطلاق للاختراعات من الوحدة الصناعية الخفيفة التي ستوفرها سلطة الواحة.

وتأتي هذه المذكرة استكمالا لمذكرات التفاهم والاتفاقيات التي أبرمتها السلطة مؤخرا لتعزيز الشبكة المهنية المتاحة لرواد الأعمال الذين يتخذون من واحة دبي للسيليكون ومركز "ديتك" مقرا لهم.

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