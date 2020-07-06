جامعة الشارقة تعقد منتدى السياحة الثالث بمشاركة 6 دول

المصدر: الشارقة – البيان

عقدت جامعة الشارقة فرع مدينة الذيد "منتدى السياحة الثالث" والذي يأتي هذا العام تحت عنوان "مستقبل السياحة والسفر في ظل كوفيد-19: سيناريوهات محتملة" وذلك عبر تقنية مايكروسوفت تيمز، بمشاركة هيئة الإنماء التجاري والسياحي بحكومة الشارقة، وسوق مسقط للأوراق المالية، وجامعة الملك سعود، وجامعة الكويت، وجامعة الموصل، وجامعة أم القرى، والجامعة الأردنية، وفندق ومنتجع الخليج الدولي بمملكة البحرين، وذلك تحت رعاية الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة.

وأدار النقاش في هذه المنتدى الدكتور صالح محمد زكي اللهيبي، نائب مساعد مدير جامعة الشارقة لشؤون الأفرع – فرع مدينة الذيد.

وشارك في هذه الندوة 12من الأكاديميين والخبراء في مجال السياحة من الإمارات و 6 دول عربية. وبدأ المنتدى بكلمة للدكتور عدنان إبراهيم سرحان، مساعد مدير الجامعة لشؤون الأفرع ممثلاً عن مدير الجامعة، حيث أكد على أهمية قطاع السياحة كقطاع اقتصادي أصبح يفوق كثير من القطاعات الاقتصادية الأخرى من حيث المكاسب والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بحكومة الشارقة خالد المدفع على أهمية عودة وإعادة تشغيل القطاع السياحي، مبيناً أن الشارقة أعادت تشغيل كثير من النشاطات السياحية بطاقة استيعابية لا تتجاوز 50% ترفع تدريجياً وفقاً للتقارير الواردة من الميدان، وأكد أن عودة النشاطات السياحية إلى سابق عهدها لن يكون قبل سنتين على أقل تقدير، مبيناً أن الأزمة آثارها كبيرة وتحتاج القطاعات إلى فترة للتعافي، مبيناً في نفس الوقت أن القطاع مرن وسوف يكون قادر اً بعون الله تعالى على تجاوز كل الأزمات.

وبدأت بعد ذلك جلسة المنتدى والتي شارك فيها مجموعة من الخبراء والأكاديميين من داخل الدولة وخارجها، حيث تناول الدكتور صلاح عبد الرحمن الطالب، الأكاديمي والخبير الاقتصادي في سوق مسقط للأوراق المالية في سلطنة عمان في ورقته التي تحدث فيها عن أثر جائحة كوفيد-19 على دخول الأفراد وانعكاس ذلك على الحركة السياحية، ثم قدم الدكتور أحمد منير النجار، الأكاديمي والخبير الاقتصادي والمشرف على وحدة منظمة التجارة الدولية في كلية الأعمال – جامعة الكويت – دولة الكويت، ورقة علمية تحدث فيها عن قراءة اقتصادية للنشاط السياحي في ظل الجائحة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز