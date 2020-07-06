غرفة رأس الخيمة تعزز التعاون مع اتحاد غرف زامبيا

المصدر: رأس الخيمة – البيان

ناقش محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، سبل تعزيز التعاون واقتناص فرص الأعمال والاستثمار، المتاحة في زامبيا ورأس الخيمة. كما استعرض مجمل العلاقات القائمة بين الإمارات وزامبيا، وسبل توسيع آفاقها لتشمل قطاعات جديدة، كالزراعة والمعادن والطاقة والسياحة والمياه والبنية التحتية.

جاء ذلك خلال اجتماع ثلاثي تم مؤخراً عبر خاصية الـ"فيديو كونفرانس"، مع دنكان موليما القنصل العام الزامبي في دبي، والدكتور تشابوكا ج. كاويشا، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الزامبية، بحضور محمد حسن السبب مدير عام الغرفة بالوكالة. جاء ذلك عقب لقاء رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة والقنصل العام الزامبي في دبي بمقر الغرفة.

وأوضح محمد النعيمي أن الاجتماع استعرض جملة من القضايا التي تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مرحباً بالتعاون البناء مع اتحاد الغرف الزامبي، مشيداً بمخرجات الاجتماع، حيث تمت مناقشة حزمة من الموضوعات الرامية لإحداث نقلة نوعية في التجارة البينية، وتعريف المستثمرين في زامبيا والإمارات بالفرص الاستثمارية المتاحة.

وأضاف: ترحب إمارة رأس الخيمة بمد جسور جديدة مع زامبيا، واستشراف مستقبل الاستثمارات المشتركة، في ضوء رغبة القيادة العليا في إمارة رأس الخيمة وزامبيا، في بناء شراكة اقتصادية محورها الاستثمار المجدي الذي يحقق منافع مشتركة بينهما، مرحباً بمشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في زامبيا، بالمعارض التي تنظمها الغرفة سنوياً، بالتنسيق مع مركز المعارض ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، لافتاً إلى انه سيطوع كافة الوسائل الإعلامية، التي تبثها غرفة التجارة من قنوات التواصل ومجلة الغرفة، لتكون بمثابة منصة إعلامية تتبنى الإعلان عن الفرص الاستثمارية في كل من إمارة رأس الخيمة وزامبيا.

وأعرب الدكتور تشابوكا ج. كاويشا، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الزامبية عن سعادته بهذا اللقاء، والاطلاع عن قرب على مستوى التقدم الذي حققته إمارة رأس الخيمة في شتى مناحي الحياة، لاسيما البنية التحتية والازدهار الاقتصادي. وأبدى ترحيبه وغرف التجارة ببلاده، بالاستثمارات الإماراتية في القطاعين العام والخاص. والتي تتمثل في مشاريع إمدادات الطاقة وتشييد الفنادق من 5 – 7 نجوم، والاستثمار في القطاع الزراعي، خاصة وان هناك حزمة من المحفزات للاستثمار في هذه القطاعات أهمها الإعفاء الضريبي الذي تمنحه زامبيا للمستثمرين في هذه القطاعات. وأكد الحرص على تتويج التعاون المثمر مع غرفة رأس الخيمة، بتوقيع اتفاقية تعاون مشتركة تخدم الجانبين.

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