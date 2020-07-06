"أملاك للتمويل" توقع اتفاقية تعاون مشترك مع "أراضي دبي"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت أملاك للتمويل، الشركة العاملة في قطاع التمويل العقاري الإسلامي، اليوم الاثنين، عن دخولها في شراكة جديدة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تمكين المتعاملين من الاستثمار في العقارات الجاهزة التي تعرضها أملاك للتمويل، والاستفادة من خطط السداد المرنة التي توفرها لفترات تصل إلى 6 سنوات.

ووقع الاتفاقية كل من جمعة بن حميدان نائب مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وعارف الهرمي البستكي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل.

وقال جمعة بن حميدان نائب مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "تأتي هذه الشراكة في إطار نهجنا الهادف إلى دعم جميع الأطراف في السوق العقاري، والمساعدة في توفير خيارات مرنة لضمان استقطاب المستثمرين العقاريين من داخل الدولة وخارجها. لقد كانت دبي ولا تزال حلم الكثيرين من الطامحين في العيش في مدينة الإبداع والتقدم والبنية التحتية المتطورة، ويمكن لرواد الأعمال التوجه لدبي للعيش وبدء أعمالهم، خاصة وأن المناخ الاستثماري العقاري جذاب جداً".

وأضاف: "ستعمل شركة أملاك في هذا الاتجاه، ونتوقع نجاح مساعيها بفضل الحزم والعروض التمويلية القادرة على توفيرها للمستثمرين، ولتسهم في الزخم الإيجابي للسوق العقاري".

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز إقبال المستثمرين على سوق العقارات في دبي، وتحفيز نمو هذا القطاع الحيوي، كما ستسهم في توفير بيئة استثمارية فريدة للمشترين الذين يتطلعون إلى الاستثمار في العقارات الجاهزة من "أملاك"، حيث ستتيح لهم إمكانية الشراء مع خطط سداد مريحة على أقساط تصل إلى 6 سنوات، بدلاً من دفع قيمة العقارات بالكامل مرة واحدة. وتتوفر خطة الدفع بالتقسيط على جميع عقارات "أملاك للتمويل".

وتعليقاً على الشراكة، قال عارف الهرمي البستكي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل: "يسعدنا التعاون مجدداً مع أراضي دبي، وتعزيز شراكتنا الاستراتيجية القائمة، حيث نواصل العمل باستمرار على تحسين منتجاتنا وخدماتنا للعملاء بما يتماشى مع المتطلبات الحالية".

وأضاف البستكي: "نعتقد أن العرض الجديد يتوافق مع الاتجاهات الحالية في السوق، كما يأتي في وقت مثالي يتطلع فيه العملاء إلى التخفيف من أعبائهم المالية. إننا على ثقة تامة من أن هذا التعاون سيسهم في تعزيز النشاط الاستثماري في دبي، وسيتيح لنا المساهمة في دعم النمو المستقبلي للقطاع العقاري".

وتهدف الاتفاقية الجديدة إلى فتح قنوات إضافية في سوق دبي العقاري، من خلال تسهيل إجراء الصفقات العقارية، وتشجيع الاستثمار في سوق دبي العقاري.

وانطلاقاً من مهمة أملاك الرامية إلى توفير بيئة عقارية مبتكرة ومستدامة، فقد وقعت هذه الشراكة لضمان أعلى مستويات الراحة والسهولة والكفاءة لعملائها.

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