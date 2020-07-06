"شراع" الشارقة ينشئ صندوقاً لدعم الشركات الناشئة في مواجهة "كورونا"

المصدر: البيان الإلكتروني

أنشأ مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، بالتعاون مع مجموعة "موتيفيت الإعلامية" المتخصصة بتطوير المحتوى عبر منصات مختلفة في المنطقة، صندوقاً بقيمة مليون درهم لمساعدة الشركات الناشئة المتخصصة بقطاع التكنولوجيا في مواجهة جائحة "كورونا" عبر تقديم مجموعة من الخدمات العينية لتحفيز هذه الشركات على النمو.

وأوضح المركز أنه سيتم اختيار مجموعة من الشركات الناشئة المشاركة ضمن برامج "شراع" للاستفادة من خدمات الصندوق، بحيث تحصل على مزايا حصرية من مجموعة "موتيفيت الإعلامية"، تشمل مساحات إعلانية في مجلاتها المطبوعة والعلامات التجارية التابعة لها بما في ذلك "جلف بيزنس"، و"واتس أون"، ومجلة "إماريتس وِمِن" و"آيدِنتيتي"، إلى جانب تقديم الدعم في تحرير المحتوى والخدمات الاستشارية في التسويق الرقمي.

كما تشمل خدمات المجموعة توجيه الشركات المختارة نحو أفضل الممارسات التي تساعدها على الوصول إلى شريحة أوسع من الجمهور بما يمكنها من العودة لمزاولة أنشطتها وتحقيق أفضل النتائج.

وقالت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع": "تأتي هذه الشراكة ترجمة لرؤيتنا حول توفير بيئة داعمة لمجتمع الأعمال في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية التي يشهدها العالم جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، ما يعكس تنامي الحس المجتمعي ضمن منظومة ريادة الأعمال، ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تقديم دعم أكبر لمؤسسي الشركات الناشئة سواء في ظل هذه الظروف أو بعد انتهائها".

وأضافت المدفع: "توفر هذه الشراكة فرص الترويج الإعلامي لشركاتنا التكنولوجية الناشئة، وخصوصاً في هذه المرحلة التي تحتاج فيها الشركات لتعزيز علاقاتها مع الجمهور وتوسيع قاعدة عملائها لضمان استمراريتها".

من جهته قال إيان فيرسيرفس، الشريك الإداري لمجموعة "موتيفيت الإعلامية": تلتزم المجموعة بتقديم الدعم التسويقي للشركات الناشئة المتخصصة بقطاع التكنولوجيا عبر جميع منصاتنا خلال هذه الفترة التي تشهد عودة الشركات إلى مزاولة أعمالها، وقد اخترنا (شراع) لأنه الشريك الأمثل لدعم قطاع التكنولوجيا".

وتابع إيان فيرسيرفس: "تسعى مجموعتنا إلى مساندة وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء جائحة كورونا ومساعدتها على النمو مع اقتراب عام 2021 – الذكرى الخمسين لقيام دولة الإمارات".

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