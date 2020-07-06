"دبي للسلع" يواصل تعزيز قطاع الماس المُصنّع في المعامل

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة في العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، اليوم عن انضمام شركة لوكس إلى مجتمع أعمال الماس المصنّع في المعامل المتنامي داخل منطقته الحرة.

ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص المركز على استقطاب التدفقات التجارية ودعمها ببيئة ملائمة وتحفيزها انطلاقاً من دبي، بما يعزز مكانة الإمارة كمركز عالمي لتجارة الماس الطبيعي والماس المُصنّع في المعامل.

هذا وتُعد شركة لومكس أحدث الوافدين من قطاع الماس المُصنّع في المعامل إلى دبي بعدما اتخذت من مركز دبي للسلع المتعددة مقراً لتدشين أعمالها في المنطقة.

وبهذه المناسبة، قال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "منذ تأسيسه في العام 2002، استقطاب مركز دبي للسلع المتعددة ودعم وعزّز تجارة الماس في دبي وعبرها. وسرعان ما تحولت إمارة دبي إلى مركز عالمي رائد لتجارة الماس، وسيواصل المركز دعم هذا القطاع خلال هذه الفترة الصعبة".

وأضاف: "ثمة ما يدعو إلى التفاؤل حين نستشرف المستقبل. فدبي كانت دوماً وجهة جاذبة للرواد، فهي تجذب أولئك الذين تحفزهم الاكتشافات الجديدة، ويسعون لتخطي حدود الممكن. ولومكس خير مثال على ذلك، وأيضاً قطاع الماس المُصنّع في المعامل. وإننا نرحب بالسيد فيشال وفريقه في مركز دبي للسلع المتعددة، ونتطلع إلى رؤية مشروعهم ينموهنا في دبي".

ويُذكر أنه في عام 2003، أي بعد مرور عام واحد فقط من تدشين مركز دبي للسلع المتعددة، بلغ إجمالي قيمة التجارة السنوية للماس الخام والماس الطبيعي 13.2 مليار درهم (3.6 مليار دولار).

وفي العام 2018، ارتفعت قيمتها إلى 91.8 مليار درهم (25 مليار دولار)، لتصبح الإمارة من بين أبرز ثلاثة مراكز عالمية لتجارة الماس الطبيعي عالمياً.

ومن جانبه فيشال ميهتا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لدى شركة لومكس: "نحن فخورون بانضمامنا إلى مجتمع أعمال مركز دبي للسلع المتعددة، خاصةً وأنه يتمتع بسجل حافل بالإنجازات والنجاحات انطلاقاً من دوره المحوري في تعزيز ركائز تجارة الماس الطبيعي في إمارة دبي. ومن خلال دعمه لنا، فإننا نتطلع إلى المضي قدماً بمسيرة نمو عملياتنا في صناعة الماس المصنّع بالمعامل عبر منطقة الشرق الأوسط وخارجها".

وكان مركز دبي للسلع المتعددة قد دشّن في 2004 بورصة دبي للماس، التي تضم حالياً نحو 1000 شركة عبر جميع أنحاء سلسلة توريد الماس. وفي ضوء التحولات والتغيرات الأخيرة التي طرأت على مشهد التجارة التقليدية، يعمل المركز جاهداً على جذب أبرز الشركات العاملة في قطاع الماس المُصنّع في المعامل إلى دبي.

واستضاف مركز دبي للسلع المتعددة، خلال شهر مايو 2019، أول مناقصة في العالم للماس الخام المصنع في المعامل؛ وذلك من خلال بورصة دبي للألماس، حيث تم عرض 50 ألف قيراط من الماس المُصنّع في المعامل.

ويلتزم مركز دبي للسلع المتعددة بدفع عجلة نمو قطاع الماس المصنّع في المعامل بدبي مع الامتثال الصارم لكافة المعايير والممارسات المعمول بها في الإفصاح والكشف والتمييز.

ويستدعي ذلك عدم الخلط بين الماس الطبيعي والماس المُصنّع في المعامل، مع الإفصاح الكامل عن منتجات الماس المُصنّع في المعامل والالتزام بالاستخدام الصحيح للمصطلحات التعريفية المعتمدة حالياً، المتوافرة باللغة العربية أيضاً.

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