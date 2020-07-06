المصرف المركزي يطرح "تسهيلات الإيداع لليلة واحدة" لإدارة فائض السيولة بالبنوك

المصدر: أبــوظبي: عبد الحي محمد

أعلن مصرف الإمارات المركزي اليوم عن طرح تسهيلات جديدة للبنوك باسم تسهيلات الإيداع لليلة واحدة" إبتداءا من يوم الأحد المقبل 12 يوليو الجاري ، يتسنى من خلالها للبنوك التقليدية العاملة في الدولة إيداع فائض السيولة المتوفر لديها لدى المصرف المركزي على أساس الليلة الواحدة.

وأكد معالي عبدالحميد سعيد محافظ المصرف المركزي على أن هذه التسهيلات الجديدة تعكس جهود المصرف المركزي المتواصلة الرامية إلى تحقيق أهداف سياسته النقدية وتطوير سوق النقد في دولة الإمارات.

ولفت معاليه إلى أن هذه التسهيلات الجديدة ستدعم البنوك العاملة في الدولة في إدارة السيولة اليومية المتوفرة لديها بشكل استباقي، كما تساعد في تماشي أسعار الفائدة لسوق النقد لليلة واحدة مع سعر الأساس في الظروف العادية."

وشدد المصرف المركزي على أن طرح تسهيلات الإيداع لليلة واحدة يعد خطوة أولى في تنفيذ الإطار الجديد للعمليات النقدية بالدرهم الذي أعلن عنه في وقت سابق من هذا العام. مشيرا إلي أن هذه التسهيلات ستكون أداة أساسية لإدارة فائض السيولة لدى القطاع المصرفي في دولة الإمارات، وذلك قبل إطلاق برنامج الأذونات النقدية، وسوف تحل محل إصدار شهادات الإيداع لفترة استحقاق أسبوع واحد.

ولفت إلى أنه عند طرح تسهيلات الإيداع لليلة واحدة، فإن الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي سوف يتحدد من خلال سعر الفائدة على هذه التسهيلات، والذي سيصبح سعر الفائدة الرئيسي وسوف يشار إليه باعتباره سعر الأساس. وعليه، يتوقع المصرف المركزي أن تتماشى أسعار سوق النقد لليلة واحدة مع سعر الأساس، في الظروف العادية.

وأشار إلي أن سعر الأساس، والذي سيكون مرتبطا بسعر الفائدة على الاحتياطيات الفائضة المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، سيوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة، إضافة إلى ذلك، سيوفر المصرف المركزي تسهيلات مماثلة لتسهيلات الإيداع لليلة واحدة لتلبية احتياجات المنشآت المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. وحتى تدخل هذه التسهيلات المماثلة حيز التنفيذ، سيواصل المصرف المركزي تقديم شهادات الإيداع الإسلامية القائمة على مرابحة السلع لفترة استحقاق الأسبوع الواحد، والتي ستكون قابلة للكسر على أساس يومي.

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