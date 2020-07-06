محمد بن راشد يعزز تنافسيّة القطاع العقاري في دبي

المصدر: دبي - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (5) لسنة 2020 بشأن معهد دبي العقاري، والذي يهدف إلى تطوير قدرات العاملين في القطاع العقاري لتعزيز تنافسيته واستدامة نموه، وتأهيل الكوادر الوطنية لمزاولة الأنشطة العقارية بكفاءة ومهنية عالية، ونشر المعرفة العقارية، بما يحقق رفع الوعي في الشؤون العقارية لدى جميع الفئات التي تتعامل في هذا القطاع، وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع، لمواكبة التغيرات واستشراف مستقبل القطاع في دبي.

وحدد القانون اختصاصات وصلاحيات معهد دبي العقاري الداعمة لتحقيق أهدافه، وتشمل هذه الاختصاصات والصلاحيات: تشجيع المواطنين لزيادة نسبة مشاركتهم في الأنشطة العقارية المختلفة، وتأهيلهم وتطوير مهاراتهم، وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية عقارية متنوعة لتأهيل العاملين في السوق العقاري، سواءً على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، من مطورين ووسطاء عقاريين، وغيرهم من مزاولي الأنشطة العقارية، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية المتبعة في هذا الشأن.

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