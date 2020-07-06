«الإمارات للشحن الجوي» تغطي100 وجهة في العالم

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «الإمارات للشحن الجوي» أن خدماتها المنتظمة، وفق آخر تحديث، سوف تغطي 100 وجهة عبر قارات العالم الست خلال شهر يوليو الجاري. وتشمل الوجهات الجديدة التي ستنضم إلى شبكة الناقلة كلاً من: الجزائر وتونس وأكرا وأثينا وفورت لودرديل وغلاسكو ولارنكا ولوس أنجلس والمالديف وموسكو، وبنوم بنه وروما وسانتياغو وسيالكوت.

وتواصل «الإمارات للشحن الجوي» توسيع شبكتها، لتلبية تنامي الأنشطة الاقتصادية واستمرار نمو الطلب على الشحن الجوي من مختلف الأسواق العالمية، مع عودة خدمات «طيران الإمارات» التدريجية للركاب.

وتساعد الناقلة، من خلال توفير عدة رحلات يومية أو أسبوعية بين الأسواق الرئيسة للإنتاج والاستهلاك، على تسهيل حركة إمدادات السلع المطلوبة لمكافحة الجائحة الحالية، إضافة إلى الآلات والمعدات اللازمة للتصنيع وخدمة العديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسة عبر طرق التجارية العالمية.

وإضافة إلى رحلات الشحن المنتظمة، تشغّل «الإمارات للشحن الجوي» عدداً من الرحلات العارضة (تشارتر) كل أسبوع لنقل إمدادات الوقاية الشخصية PPE والأدوية والمنتجات الغذائية والمكائن الضخمة وقطع الغيار.

وتوفر ذراع الشحن التابعة لطيران الإمارات مجموعة مبتكرة من الخيارات للشركات والمصدرين على أسطول حديث من طائرات الجسم العريض. وإضافة إلى تحميل البضائع في عنابر الشحن، تقوم «الإمارات للشحن الجوي» بتحميل بضائع مختارة فوق مقاعد الركاب وداخل الخزائن العلوية في مقصورات الركاب على طائرات «بوينغ».

وعدّلت الناقلة مؤخراً 10 طائرات «بوينغ 777-300ER» من أسطولها عن طريق إزالة مقاعد مقصورات الدرجة السياحية لتوفير سعة إضافية لنقل مزيد من البضائع. كما تشغل «الإمارات للشحن الجوي» 11 طائرة شحن من طراز «بوينج 777F» تخدم أكثر من 30 وجهة كل أسبوع.

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