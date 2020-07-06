القطاع الخاص في الإمارات يعود للنمو في يونيو

المصدر: (دبي - البيان)

أظهرت البيانات الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات، أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات شهد عودة النمو في شهر يونيو، حيث واصلت البلاد تخفيف التدابير الهادفة لوقف انتشار مرض فيروس كورونا (كوفيد 19)، وازدادت الأعمال الجديدة بوتيرة قوية، مدفوعة بأول زيادة في الإنتاج منذ ديسمبر الماضي.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في الإمارات إلى 50.4 نقطة في يونيو، مشيراً إلى أول تحسن في ظروف التشغيل في ستة أشهر، وكان الارتفاع أيضاً هو الأقوى منذ أكتوبر 2019.

وقدم مؤشر الإنتاج الفرعي صورة أكثر دقة للانتعاش، حيث أشار إلى ارتفاع قوي في الإنتاج في الشركات غير المنتجة للنفط التي شهدت أيضاً أول توسع شهري مسجل في 2020 حتى الآن.

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