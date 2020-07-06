كلارك: السفر الجوي لن يدخل عصر «زووم»

المصدر: (دبي - سيد صالح)

أكد سير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، أن السفر الجوي لن يدخل عصر «زووم»، في إشارة إلى نظريات سائدة مفادها أن السفر الجوي سيتراجع وسيقل الاحتياج إليه أمام الاتجاه المتزايد إلى عقد المؤتمرات والاجتماعات الافتراضية عبر تطبيق «زووم» لاتصالات الفيديو، وذلك في إطار الخوف من الإصابة بعدوى فيروس «كورونا» المستجد.

جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة «صنداي تايمز»، بمناسبة الاستعدادات لاستئناف الرحلات الجوية التي ستنقل السياح البريطانيين من مطار «هيثرو» إلى مطار دبي الدولي، مع عودة دبي لاستقبال السياح بدءاً من الغد. وأكد كلارك على ثقته في عودة الحركة إلى أوضاعها السابقة المعتادة قبل الجائحة بكل ما فرضته من تحديات وخلفته من تداعيات.

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