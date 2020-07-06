«الاتحاد» إلى 38 وجهة الشهر الجاري

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

عدلت «الاتحاد للطيران» قائمة رحلاتها خلال شهر يوليو لتصبح 38 وجهة. وقال متحدث باسم الناقلة في تحديث أمس إن الوجهات في شبه القارة الهندية ستنخفض إلى 5 فقط تشمل كولومبو، وإسلام آباد (رحلات عودة فقط) وكراتشي (رحلات عودة فقط) ولاهور (رحلات عودة فقط)، فيما ستضاف ماليه اعتباراً من 16 يوليو.

وتضمنت الوجهات 9 في آسيا وأستراليا، هي: جاكرتا ومانيلا وسيئول وسيدني وكوالالمبور وسنغافورة وطوكيو وملبورن (رحلات الذهاب فقط)، وبانكوك (بدءاً من أمس).

وفي أوروبا 17 وجهة، هي: أمستردام وبرشلونة وبروكسل وجنيف ولندن وزيوريخ وباريس وميلانو ومدريد وفرانكفورت ودبلن وأثينا. وتضاف دوسلدورف وبلغراد وإسطنبول ومانشستر وميونيخ بدءا من 16 يوليو.

وفي الشرق الأوسط وأفريقيا، هناك 4 وجهات، وهي البحرين وبيروت، وستضاف القاهرة من 9 يوليو، وعمان اعتباراً من 16 يوليو. وهناك 3 وجهات بأمريكا الشمالية هي: شيكاغو ونيويورك وتورونتو.

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