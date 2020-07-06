«الاتحاد» إلى 38 وجهة الشهر الجاري
عدلت «الاتحاد للطيران» قائمة رحلاتها خلال شهر يوليو لتصبح 38 وجهة. وقال متحدث باسم الناقلة في تحديث أمس إن الوجهات في شبه القارة الهندية ستنخفض إلى 5 فقط تشمل كولومبو، وإسلام آباد (رحلات عودة فقط) وكراتشي (رحلات عودة فقط) ولاهور (رحلات عودة فقط)، فيما ستضاف ماليه اعتباراً من 16 يوليو.
وتضمنت الوجهات 9 في آسيا وأستراليا، هي: جاكرتا ومانيلا وسيئول وسيدني وكوالالمبور وسنغافورة وطوكيو وملبورن (رحلات الذهاب فقط)، وبانكوك (بدءاً من أمس).
وفي أوروبا 17 وجهة، هي: أمستردام وبرشلونة وبروكسل وجنيف ولندن وزيوريخ وباريس وميلانو ومدريد وفرانكفورت ودبلن وأثينا. وتضاف دوسلدورف وبلغراد وإسطنبول ومانشستر وميونيخ بدءا من 16 يوليو.
وفي الشرق الأوسط وأفريقيا، هناك 4 وجهات، وهي البحرين وبيروت، وستضاف القاهرة من 9 يوليو، وعمان اعتباراً من 16 يوليو. وهناك 3 وجهات بأمريكا الشمالية هي: شيكاغو ونيويورك وتورونتو.