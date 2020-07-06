مطار أبوظبي يستقبل أولى رحلات «ويز إير»

المصدر: أبوظبي- البيان

استقبل مطار أبوظبي الدولي، أولى رحلات شركة «ويز إير»، شركة الطيران الاقتصادي منخفض التكلفة، والأكبر في وسط وشرق أوروبا، والقادمة من بودابست، عاصمة المجر، في الأول من يوليو الجاري.

وتأتي هذه الخطوة، لتضاف إلى شبكة مسارات الشركة التي تربطها بالعاصمة أبوظبي، ولتوفر من خلالها للمسافرين خيارات أوسع، تمكنهم من الوصول إلى أبوظبي، باعتبارها وجهة مثالية للسفر، بغرض العمل والترفيه.

وستواصل شركة «ويز إير»، تسيير رحلاتها الجديدة القادمة إلى مطار أبوظبي الدولي، حيث ستسير رحلات جديدة من بوخارست، سيتبعها في سبتمبر تسيير رحلات قادمة من المدن الأوروبية صوفيا، كاتوفيتشي، وكلوج نابوكا، لتربط بينها وبين أبوظبي، وتوفر للمسافرين العديد من خيارات السفر لزيارة إمارة أبوظبي، والتعرف إلى معالمها السياحية والترفيهية المتميزة، التي تعكس موروثها التاريخي والثقافي.

وقال جورج ميشالوبولوس رئيس الشؤون التجارية لشركة طيران ويز إير: يسرنا تسيير أولى رحلاتنا القادمة من المجر إلى العاصمة أبوظبي، وذلك وفقاً للجدول الزمني المحدد مسبقاً، ونحن على ثقة بأن التدابير الجديدة التي نتخذها، والخاصة بإجراءات التعقيم، ستعزز من ثقة المسافرين بشركتنا، لا سيما في ضوء الأسعار التنافسية للرحلات الجوية التي نوفرها لهم، للسفر إلى إمارة أبوظبي، عبر أسطول طائراتنا، ونتطلع من خلال خطوطنا الجوية منخفضة التكلفة، إلى المساهمة في تعزيز نمو قطاع السياحة في أبوظبي.

مركز عالمي

وقال خليل المرابط نائب أول لرئيس تطوير أعمال الطيران في مطارات أبوظبي: نرحب بوصول أولى رحلات شركة طيران ويز إير القادمة من المجر إلى العاصمة أبوظبي، عبر مطار أبوظبي الدولي.

ويعكس ذلك قوة سوق أبوظبي، ونجاح استثماراتنا في تحويل مطار أبوظبي الدولي، إلى مركز عالمي، ذي موقع استراتيجي هام، يستقطب شركات الطيران من مختلف دول العالم.

وأضاف: انطلاقاً من التزامها بضمان صحة وسلامة المسافرين والموظفين، اتخذت مطارات أبوظبي، مجموعة من تدابير الصحة والسلامة الشاملة، عبر مرافقها، لتوفر تجربة سفر آمنة للمسافرين، وإنه، ومع استئناف تشغيل الرحلات الجوية للركاب، وبدء تعافي قطاع الطيران من تداعيات فيروس «كورونا» (كوفيد 19)، فإننا نتطلع في مطارات أبوظبي، إلى تعزيز مساهمتنا في تعريف المسافرين والزوار، بكل ما تقدمه إمارة أبوظبي والإمارات الأخرى لزوارها، من معالم سياحية وترفيهية متميزة.

تدابير احترازية

ويأتي إعلان تسيير أولى رحلات شركة ويز إير القادمة من المجر إلى مطار أبوظبي الدولي، بالتزامن مع اتخاذ «ويز إير» لمجموعة جديدة من التدابير الاحترازية المكثفة، لضمان صحة وسلامة المسافرين والموظفين.

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