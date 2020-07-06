«دار التمويل» تطلق خدمة الضمان الرابح

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أطلقت دار التمويل «الضمان الرابح» خدمة جديدة لكل الأعمال والأنشطة المحلية داخل الدولة، لدعم وتمكين الأعمال في مواجهة التحديات الحالية، من خلال تلبية احتياجاتها ومتطلباتها بسهولة ويسر.

وتتيح خدمة «الضمان الرابح» المجانية، إمكانية إصدار خطابات الضمان لكل الأعمال المحلية، في غضون 24 ساعة من وقت التقدم بطلب الخدمة، بالإضافة إلى فرص الحصول على عوائد نقدية مغرية على الإيداعات النقدية، التي يتم إصدار خطاب الضمان مقابلها، وذلك طوال فترة صلاحيته.

كما تشمل الخدمة إمكانية إصدار خطابات الضمان بأنواعها المختلفة. وقال خالد عبد العظيم، رئيس دائرة التمويل التجاري في دار التمويل: تأتي الخطوة في إطار حرص دار التمويل على توفير الدعم وسبل التمكين لأصحاب الأعمال والشركات، خصوصاً أثناء الظروف الاستثنائية العالمية الحالية، عبر إتاحة الحلول المرنة والسريعة والمتنوعة، التي تعزز نمو واستدامة الأعمال التجارية في الدولة.

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