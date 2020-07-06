117 مليوناً قيمة مشاريع صغيرة بعجمان في 6 أشهر

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

بلغ حجم الاستثمارات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عجمان خلال النصف الأول من العام الحالي 117 مليون درهم. وتمثل هذه الفئة من المشاريع نحو 96% من إجمالي المشاريع الاقتصادية في الإمارة.

وبلغ عدد المسجلين في البرامج الخاصة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي أطلقتها دائرة التنمية الاقتصادية 540 مواطناً. ويأتي هذا الدعم في إطار حرص حكومة عجمان على دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ريادة الأعمال

وقالت عائشة كاجور النعيمي، مدير قسم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان لـ«البيان الاقتصادي» هناك اهتمام كبير من حكومة عجمان بدعم الشباب المواطنين للعمل الخاص وفتح آفاق جديدة لتحقيق النجاح في مشاريعهم المختلفة، مشيرة إلى أن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، أصدر القانون رقم واحد لسنة 2020 للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة متضمناً برنامج «تعزيز».

وقالت إن برنامج تعزيز يهدف إلى تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتهيئة بيئة محفزة لريادة الأعمال، وتشجيع مساهمة المواطنين في النشاط الاقتصادي.ورش تدريبية. وأوضحت أنه تم تنظيم 12 ورشة تدريبية عن بعد، وبلغ عدد المستفيدين 340 شخصاً.

وأشارت إلى أن «تعزيز» يستهدف كل مواطن لديه فكرة مشروع ويرغب في الحصول على الدعم لرفع قدراته قبل البدء بمشروعه وكل مواطن يرغب في بدء مشروع جديد بإمارة عجمان ومن لديه مشروع قائم في الإمارة ولم يتجاوز عمر المشروع 3 سنوات، موضحة أن الدائرة تستوفي نظير التسجيل في البرنامج رسماً عن السنوات الخمس الأولى فقط من التسجيل وقدره 1000 درهم سنوياً في السنوات الثلاث الأولى و2000 درهم سنوياً في السنتين الرابعة والخامسة.

وأفادت بأن هناك نمواً في عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة المسجلة ضمن «تعزيز» خلال النصف الأول حيث بلغ عددها 455 مشروعاً. ومن المتوقع تضاعف العدد بعد تفعيل قانون المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

حوافز

وأشارت إلى تقديم العديد من الحوافز للمشاركين في برنامج تعزيز وهي تشمل إعفاء أصحاب المشاريع الجديدة والقائمة من الرسوم المحلية مدة 5 سنوات، وتخصيص نسبة 10% من إجمالي العقود التي تبرمها الجهات الحكومية سنوياً لهذه المشاريع، وخفض القيمة الإيجارية للأعضاء في العقارات المملوكة للجهات الحكومية بنسبة 10% خلال السنوات الثلاث الأولى، إضافة إلى الاشتراك مجاناً في البرامج التدريبية والبحثية ذات الصلة.

وأشارت إلى أنه تم إطلاق برنامج «ريادة» الخاص بمزاولة الأنشطة الاقتصادية داخل المنازل لمواطني الدولة والمقيمين بإمارة عجمان وهو متاح للجنسين والبرنامج معفى من الرسوم مدة 3 سنوات، موضحة أن عدد المشاركين في البرنامج بلغ 85 مشاركاً.

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