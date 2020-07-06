تشغيل قوارب النزهة والرحلات البحرية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

وجهت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، جميع المنشآت السياحية العاملة في تنظيم وتشغيل قوارب النزهة والرحلات البحرية في إمارة أبوظبي، بإعادة مزاولة نشاطها، شريطة الالتزام بعدة توجيهات، تماشياً مع توجيهات الجهات المعنية الصادرة في الدولة، في ما يتعلق بالتدابير الوقائية الخاصة بفيروس «كورونا» (كوفيد 19).

وأوضحت الدائرة، في تعميم صدر، أمس، حصلت «البيان» على نسخة منه، أن هناك 27 توجيهاً واشتراطاً، يجب تطبيقها قبل إعادة التشغيل، مشيرة إلى أنه سيتم تفتيش المنشآت السياحية من قوارب وسفن النزهة والمطاعم العائمة، من قبل مفتشي الدائرة، للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات، مع أمل التقيد بها، تفادياً للإجراءات القانونية التي ستتخذ بشأن المخالفين، وفق التشريعات النافذة.

وبحسب الدائرة، تشمل الاشتراطات والتوجيهات، الحفاظ على مستوى تشغيل بسعة 50 % من السعة الإجمالية، كحد أقصى، ووجوب إلزام جميع الزوار والموظفين والمقاولين، بارتداء الكمامات والقفزات في جميع الأوضاع، حيث سيؤدي عدم الامتثال، إلى رفض الدخول إلى المرافق، وأن تكون المنشأة مزودة بكاميرات حرارية مثبتة، لو لديها مقياس حرارة يدوي بالأشعة تحت الحمراء.

وأشارت إلى أن كل زائر درجة حرارة جسمه 37.3 درجة مئوية أو أعلى، يتم اصطحابه إلى غرفة عزل مخصصة، على مقربة من المدخل الرئيس، والإبلاغ عن أي زائر أو موظف أو مقاول تظهر عليه أعراض الإنفلونزا، ومنع الزائرين والموظفين والمقاولين الذين تظهر عليهم أعراض الإنفلونزا من الوصول إلى المبني أو المركب، مع ضرورة الفحص المسبق للموظفين والمتعاقدين في بداية كل مناوبة عمل، كما يجب على جميع الموظفين، الخضوع لاختبار «كورونا»، وأن يخضعوا لهذا الاختبار كل أسبوعين.

وذكرت الدائرة أنه لن يسمح بتنظيم أي فعاليات أو عروض ترفيه حية أو حفلات، كما يجب تنظيف وتطهير جميع الأسطح والمناطق ونقاط اللمس، باستخدام المواد والطرق المصرحة من قبل دائرة الصحة في أبوظبي.

تعقيم

تم التشديد على ضرورة التأكد من توفير معقم اليد والقفازات والكمامات عند كل نقطة دخول، والحصول على موافقة هيئة حماية البيئة العالمية لجميع المواد الكيميائية المستخدمة في التطهير، وضرورة القيام بأعمال التطهير باستمرار، وبصورة منتظمة، باستخدام المطهرات المعتمدة، وتعقيم سترات النجاة بعد كل استخدام، والحفاظ على التهوية المناسبة.

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