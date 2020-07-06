مرافئ أبوظبي تُوسع شبكتها العالمية

المصدر: (أبوظبي- البيان)

رحبّت مرافئ أبوظبي - مدير ومُشغّل محطة حاويات ميناء خليفة - مؤخراً، بانضمام خدمة خط رئيس جديد إلى شبكتها المتنامية، وهي خدمة «جايد»، التي تشكل جزءاً من شبكات تحالف شركة البحر المتوسط للشحن البحري (إم إس سي) و(ميرسك لاين) والتي توفر لعملاء مرافئ أبوظبي تغطية مباشرة إضافية، ومواقيت نقل قياسية من البحر المتوسط والبحر الأحمر إلى أبوظبي، ومن أبوظبي إلى جنوب شرق آسيا وشمال آسيا.

واستقبلت أبوظبي أول سفينة ضمن إطار الخدمة الجديدة، مع رسوّ سفينة شركة البحر المتوسط للشحن البحري للمرة الأولى في محطة حاويات ميناء خليفة. وتعتبر سفن الحاويات التي تشغلها من أكبر سفن الحاويات على مستوى العالم، والأكبر على الإطلاق في أسطول سفن شركة البحر المتوسط للشحن البحري (إم إس سي).

كانت مرافئ أبوظبي، استقبلت أواخر يونيو، سفينتي الحاويات الأكبر للمرة الأولى على مستوى الخليج العربي، وهما السفينة MV SIXIN (بسعة تبلغ 23,656 حاوية نمطية)، وسفينة MV GULSUN (بسعة تبلغ 23,756 حاوية نمطية).

ويتكون الخط الملاحي المعتمد لخدمة «جايد» من وإلى الموانئ التالية: جويا تورو، وبرشلونة، وفالنسيا، وشرق بورسعيد، وميناء الملك عبد الله، وصلالة، وميناء خليفة (مرافئ أبوظبي)، وجبل علي، وسنغافورة، ويانتيان، وتشينغداو، وبوسان، ونينغبو، وشنغهاي، وشيامن، ونانشا.

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