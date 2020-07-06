1036 ترخيصاً جديداً للمتاجرة الإلكترونية بالإمارات في 6 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

وصل عدد التراخيص الجديدة لممارسة أنشطة المتاجرة الإلكترونية 1036 ترخيصاً في الإمارات خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2020، وذلك في مؤشر على استمرار هذا النوع من التجارة الذي بات يعد الأسرع نمواً على مستوى العالم أجمع، وليس فقط في دولة الإمارات.

وتظهر الإحصائيات التي يوثقها السجل الوطني الاقتصادي التابع لوزارة الاقتصاد، أن عدد تراخيص أنشطة المتاجرة الإلكترونية الصادرة خلال شهري مايو ويونيو من العام الجاري وصل إلى 112 ترخيصاً بزيادة نسبتها 12.1% مقارنة مع إجمالي عدد التراخيص المسجلة في نهاية شهر أبريل من العام ذاته.

من المتوقع بحسب العديد من الدراسات المتخصصة زيادة نسبة نمو النشاط خلال الفترة القادمة. وكان الإقبال على التسوق عبر الإنترنت شهد زيادة كبيرة خلال الأشهر الماضية بنسب فاقت 300% وفق بعض الإحصائيات التي أصدرتها بعض مراكز التسوق الكبرى العاملة في دولة الإمارات، الأمر الذي يستوجب في المقابل زيادة عدد مقدمي الخدمة.

ومع الزيادة المتواصلة للتجارة الإلكترونية فإن من شأن ذلك المساهمة في رفع إجمالي قيمة هذا النوع من التجارة إلى أكثر من 72 مليار درهم خلال العام 2020 بحسب تقديرات العديد من الجهات المختصة في الدولة ومن ضمنها تقديرات صادرة عن وزارة الاقتصاد.

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