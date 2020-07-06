«الشارقة لإدارة الأصول» تتحالف مع أكبر شركة استشارات هندسية ماليزية

المصدر: الشارقة- البيان

أعلنت الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، عن تحالف جديد مع أكبر شركة استشارات هندسية في ماليزيا (الاستشاريون إتش إس إس)، بهدف توفير أفضل مستويات الحلول الهندسية وأكثرها فاعلية للمشاريع العمرانية المستقبلية ومشاريع البنى التحتية في الإمارة.

وسيعمل التحالف الجديد، الذي أُطلق عليه اسم (أصول إس إتش إس إس)، ويتخذ من إمارة الشارقة مقراً له على عدد من المشاريع خلال الفترة المقبلة، وفق خطة استراتيجية تترجم رؤية الجهات العليا في دعم وتعزيز كل سبل الارتقاء بالبنى التحتية، والمشاريع العمرانية، التي ستشكل اضافة نوعية لإمارة الشارقة.

وقال وليد الصايغ الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة لإدارة الأصول: «البيئة الداعمة التي توفرها إمارة الشارقة للاستثمار والمستثمرين في ظل التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تشهد تطوراً نوعياً، يعزز من جاذبيتها بوصفها خياراً مفضلاً للشركات العالمية الساعية للدخول إلى أسواق المنطقة مثل شركة الاستشارات الهندسية الماليزية (الاستشاريون إتش إس إس)، والتي تعتبر أكبر شركة استشارات هندسية في ماليزيا ومدرجة في السوق المالي الماليزي».

وتم تعيين المهندس عبد العزيز فكري رئيساً تنفيذياً للشركة الجديدة، والتي ستخدم إمارة الشارقة من خلال خبراتها ودراساتها وبحوثها المتعددة.

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