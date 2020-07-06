«ريرا» تعمل على ضمان قيمة الأصول العقارية

المصدر: (دبي - البيان)

دعت مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، ملاك الوحدات العقارية إلى التعاون مع شركات التطوير الرئيسية وشركات إدارة العقارات ومزودي الخدمة، للحفاظ على جودة الحياة وقيمة الأصول العقارية من خلال تلافي التأخير في دفع رسوم خدمات المرافق العامة.

وكان العديد من المطورين الرئيسيين وشركات إدارة العقارات قد مددوا لملاك الوحدات، عشية جائحة «كوفيد 19»، مواعيد سداد الرسوم لفترات تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر، بينما أعفت شركات أخرى عملاءها من غرامات تأخير رسوم الخدمات 3 أشهر مثل «نخيل» التي أعفت ملاك الوحدات من تلك الغرامات في غضون 3 أشهر أي بحلول نهاية يوليو. وقالت المؤسسة في تعميم: نعمل مع جميع الشركاء لضمان الحفاظ على المجمعات وصيانتها وصحتها وسلامتها بأفضل المعايير.

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