«الاتحاد للطيران» تخفض وجهتها في شبه القارة الهندية إلى 5 وجهات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

عدلت «الاتحاد للطيران» قائمة رحلاتها التي تنوي تشغيلها من وإلى أبوظبي خلال شهر يوليو الجاري لتنخفض من 45 إلى 38 وجهة، بعد تخفيض وجهتها لشبه القاهرة الهندية لنحو 5 وجهات مقابل 12 وجهة سابقة.

وقال متحدث باسم الناقلة في تحديث اليوم، ان الواجهات في شبه القارة الهندية ستنخفض إلى 5 وجهات فقط تشمل كولومبو، وإسلام آباد (رحلات عودة فقط) وكراتشي (رحلات عودة فقط) ولاهور (رحلات عودة فقط)، فيما ستضاف ماليه اعتباراً من 16 يوليو.

وذكر المتحدث أن الواجهات في آسيا وأستراليا، ستبقي كما هي عند 9 وجهات تشمل جاكرتا ومانيلا وسيئول وسيدني وكوالالمبور وسنغافورة وطوكيو وملبورن (رحلات الذهاب فقط)، وبانكوك.

كما ستبقي في أوروبا، ستشمل 17وجهات هي: أمستردام وبرشلونة وبروكسل وجنيف ولندن وزيوريخ وباريس وميلانو ومدريد وفرانكفورت ودبلن وأثينا، على أن تضاف وجهات دوسلدورف وبلغراد وإسطنبول ومانشستر وميونيخ اعتباراً من 16 يوليو.

وبالنسبة للشرق الأوسط وأفريقيا فسيتم تشغيل رحلات إلى 4 وجهات وهي البحرين وبيروت، على ان تضاف عمان اعتباراً من 16 يوليو والقاهرة من 9 يوليو، إلى جانب 3 وجهات في أمريكا الشمالية وهي: شيكاغو ونيويورك وتورونتو.

وأكدت الناقلة انه تمت الموافقة على هذه الرحلات من قبل حكومة الإمارات، فيما يجري التواصل والعمل عن كثب مع سلطات الطيران العالمية لزيادة شبكة الناقلة في المستقبل.

وأوضحت الناقلة انه يجب أن يحمل المسافر تأشيرة إقامة سارية المفعول في الإمارات ورقم موافقة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية-، حيث لن يسمح بدخول الإمارات خلاف ذلك، كما سيُطلب منك إجراء اختبار البلمرة التسلسلي (بي سي آر) والمسح الحراري عند الوصول إلى أبوظبي، وسيُطلب العزل لمدة 14 يوماً.

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