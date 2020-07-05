«الأوراق المالية» تُحذر من موقع إلكتروني ينتحل اسم شركة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع ان الموقع الالكتروني «خليج انفست دوت كوم» قام بانتحال اسم شركة الخليج للاستثمار الإسلامي خلافاً للحقيقة.

وأوضحت الهيئة، في تعميم اليوم، أنها تحذر المستثمرين من التعامل مع الموقع الالكتروني المذكور في أية خدمات أو أنشطة تخضع لرقابة الهيئة.

ويأتي ذلك انطلاقاً من الدور الرقابي لهيئة الأوراق المالية والسلع بما يكفل سلامة المُعاملات وحماية المُستثمرين بعدما لوحظ قيام بعض الجهات بالإعلان عن مزاولة أنشطة أو تقديمهم خدمات خاضعة لرقابة الهيئة دون الحصول على ترخيص أو اعتماد أو موافقة من قبل الهيئة في هذا الشأن.

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