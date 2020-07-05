ندوات معرض المطارات تبحث تحديات الجائحة

المصدر: دبي- البيان

يطلق معرض المطارات أكبر معرض من نوعه في العالم، سلسلة من الندوات المرئية عبر الإنترنت ابتداءً من الغد، بهدف فتح آفاق أوسع أمام المتخصصين في صناعة المطارات لمناقشة الأوقات الصعبة التي تمر بها المطارات العالمية نتيجة جائحة (كوفيد 19).

وتهدف الندوات إلى توفير عوامل ربط ذكية تفاعلية أمام الخبراء والمتخصصين لبحث أحدث تحديات صناعة المطارات وكيفية التعامل معها، مما يجعل منها إضافة نوعية لمحترفي المطارات لتبادل خبراتهم، وأفضل الممارسات في مجال مواجهة الجائحة، إلى جانب أحدث الابتكارات والحلول في المناولة الأرضية ومراقبة الحركة الجوية وتجربة الركاب وأمن المطارات وغيرها.

وستؤهل هذه الندوات المرئية المجانية عبر الإنترنت، للمشاركين فيها فرصة للحصول على شهادة التطوير الذاتي المهني المستمر. وستنطلق أولى الندوات المرئية حول موضوع تجهيز معدات الدعم الأرضي لعمليات ما بعد الجائحة.

مراقبة جوية

ويتمحور الموضوع الثاني ضمن سلسلة الندوات عبر الإنترنت، حول الفرص والتحديات التي ستواجه إدارات مراقبة الحركة الجوية لدعم الانتعاش السريع لصناعة الطيران، وذلك بتاريخ 29 يوليو الجاري.

وستواصل سلسلة الندوات التي تركز على خدمات الملاحة الجوية جلساتها يومي 11 أغسطس و22 سبتمبر، حيث ستتضمن بثاً مباشراً من برج رقمي فعلي في أوروبا، وفي 19 أغسطس، ستناقش الندوات الموضوع الثالث وهو ضمان رضا الركاب في بيئة المطار الجديدة، وسبل إحياء ثقة الركاب في السفر الجوي، وأحدث الحلول في تعزيز رحلتهم. وفي 8 سبتمبر ستناقش الندوات، الموضوع الرابع وهو أمن المطارات، وذلك تحت عنوان كيف ستشكل جائحة (كوفيد 19) أكبر اضطراب في أمن المطارات.

وستقام فعاليات الدورة العشرين من معرض المطارات ما بين 26 – 28 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة. ويشارك في دعم المعرض كل من هيئة دبي للطيران المدني ومطارات دبي ومؤسسة مشاريع الطيران الهندسية ودناتا وغيرها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز