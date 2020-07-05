"الاتحاد للطيران" تُشغل رحلات إلى 45 وجهة خلال يوليو

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

عدلت شركة "الاتحاد للطيران" قائمة رحلاتها التي تنوي تشغيلها من وإلى أبوظبي خلال شهر يوليو الجاري لترتفع من 36 إلى 45 وجهة، تشمل آسيا وأستراليا وأوروبا وشبه القارة الهندية والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الشمالية.

وقال متحدث باسم الناقلة في تحديث اليوم الأحد، إن الوجهات في آسيا وأستراليا، ستشمل 9 وجهات وهي، جاكرتا، مانيلا، سيئول، سيدني، كوالالمبور، سنغافورة، طوكيو، ملبورن (رحلات الذهاب فقط)، وبانكوك (من 5 يوليو).

بينما في أوروبا، ستشمل 17وجهات هي: أمستردام، برشلونة، بروكسل، جنيف، لندن، زيوريخ، باريس، ميلانو، مدريد، فرانكفورت، دبلن، وأثينا، على أن تضاف وجهات دوسلدورف وبلغراد وإسطنبول ومانشستر وميونيخ اعتباراً من 16 يوليو.

وأوضح المتحدث أنه في شبه القارة الهندية، سيتم تشغيل رحلات إلى 12 وجهة تشمل، كولومبو، إسلام آباد (رحلات العودة فقط)، لاهور (رحلات العودة فقط)، وكراتشي (رحلات العودة فقط)، فيما ستضاف وجهات بنغالورو، تشيناي، حيدر آباد، كوتشي، كوزيكود، ماليه، مومباي، ونيودلهي اعتباراً من 16 يوليو.

وبالنسبة للشرق الأوسط وأفريقيا فسيتم تشغيل رحلات إلى 4 وجهات وهي البحرين وبيروت، على أن تضاف عمان اعتباراً من 16 يوليو، والقاهرة من 9 يوليو، إلى جانب 3 وجهات في أمريكا الشمالية وهي: شيكاغو، نيويوركـ وتورونتو.

وأكدت "الاتحاد للطيران"، على أنه تمت الموافقة على هذه الرحلات من قبل حكومة الإمارات، فيما يجري التواصل والعمل عن كثب مع سلطات الطيران العالمية لزيادة شبكة الناقلة في المستقبل.

وأوضحت الناقلة انه يجب أن يحمل المسافر تأشيرة إقامة سارية المفعول في الإمارات ورقم موافقة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، حيث لن يسمح بدخول الإمارات خلاف ذلك، كما سيُطلب منك إجراء اختبار البلمرة التسلسلي (بي سي آر) والمسح الحراري عند الوصول إلى أبوظبي، وسيُطلب العزل لمدة 14 يوماً.

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