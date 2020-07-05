437 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 437.2 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 131 مبايعة بقيمة 238.72 مليون درهم منها 24 مبايعة للأراضي بقيمة 88.38 مليون درهم و107 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 150.34 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 16 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة الصفوح الأولى.

وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثه المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية السادسة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخيران الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 137.77 مليون درهم منها 22 رهن أراض بقيمة 106.16 مليون درهم و24 رهن فلل وشقق بقيمة 31.61 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 56 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجارى بقيمة 10 ملايين درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 22 هبة بقيمة 60.71 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 2 بقيمة 43 مليون درهم وأخري في منطقة الخليج التجارى بقيمة 5 ملايين درهم.

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