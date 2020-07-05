شراكة بين "غرفة دبي" و "دافزا" لتعزيز الربط الإلكتروني للخدمات

المصدر: وام

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي اليوم عن شراكة مع سلطة المنطقة الحرة في مطار دبي "دافزا" من أجل تسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة وذلك من خلال التعاون في مجال الربط الإلكتروني للخدمات بين الجهتين وتوفير ميزة للمتعاملين تتيح لهم الحصول على شهادة عضوية غرفة تجارة وصناعة دبي أو تجديد عضويتهم من خلال المنصة الرقمية لـ "دافزا".

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها غرفة دبي بهدف الارتقاء بتجربة الخدمات المقدمة للشركات وتعزيز جاذبية قطاع الأعمال في الإمارة للاستثمار وخاصة في ظل الفترة الحالية التي تشهد إقبالاً كبيراً على الخدمات الرقمية.

وجاء الإعلان عن هذا التعاون في أعقاب اجتماع عقد بين سعادة حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي وسعادة الدكتور محمد الزرعوني مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا" وبحضور مجموعة من مدراء الإدارات لدى الجانبين. وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من أوجه التعاون المحتملة بين غرفة دبي و"دافزا" وبحث كيفية توظيف الإمكانات المتاحة لدى الجانبين في خدمة عملية التنمية المستدامة في الإمارة وتعزيز جابيتها للمستثمرين ورجال الأعمال.

وقال سعادة حمد بو عميم"نواصل العمل والتنسيق مع شركائنا الاستراتيجيين لإطلاق مبادرات وحلول مبتكرة تخدم دعم وتطوير قطاع الأعمال المحلي وتسهيل الحصول على الخدمات. وننظر إلى هذا التعاون مع "دافزا" على أنه خطوة مهمة تضاف إلى جهودنا في دعم عملية التحول الرقمي للخدمات في الإمارة واستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية والتي تصب جميعها في التأكيد على مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار والتجارة".

وأضاف سعادته ان الظروف الراهنة اثبتت أن الاستثمار في تطوير بنية رقمية متكاملة للخدمات في دبي كان خياراً صائباً عكس الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة في الإمارة مشيرا الى حرص غرفة دبي على التطوير المستمر لمنصة خدماتنا الرقمية المتكاملة الأمر الذي أتاح لنا التعامل بكفاءة عالية مع الزيادة الملحوظة في إقبال قطاع الأعمال على خدمتنا الرقمية وقد انعكس هذا الأمر على معدلات رضا الشركات والقطاع الخاص وعزز ثقتهم بدور ومكانة دبي ومرونتها في توفير حلول آمنة ومستدامة في مختلف الظروف.

من جانبه قال سعادة الدكتور محمد الزرعوني: "يأتي هذا التعاون مع غرفة دبي بمثابة إضافة نوعية تعزز من منظومة الخدمات الرقمية الحديثة التي تقدمها المنطقة الحرة بمطار دبي للشركات العالمية التي تحتضنها أو تلك التي تسعى لتأسيس أعمالها في بيئة استثمارية حيوية تضمن نمو أعمالها وتطورها وازدهارها. إذ تعتبر المنطقة الحرة بمطار دبي من الجهات السباقة والرائدة على صعيد تبني أحدث الحلول الرقمية التي تساهم في توفير خدمات استثنائية للمتعاملين خاصة في ظل التوجهات العالمية لمختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية نحو الحلول الرقمية لأداء الأعمال وتسهيل مزاولتها وبالتالي فإن هذا التعاون يعكس التزام المنطقة الحرة بمواصلة مسيرة التميز الرقمي التي بدأتها".

وأضاف: "تؤكد دافزا من خلال هذا التعاون وغيره مع مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص إلى ضرورة تكامل نظم الخدمات لتحسين وتسهيل تجربة المتعاملين بما ينصب في سعادتهم وتكيفهم مع بيئة أعمال مرنة وتقنية ذكية تجعلهم يستثمرون أوقاتهم أكثر في كيفية النمو والازدهار.

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