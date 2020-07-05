"الاتحاد للطيران": فحص "كورونا" شرط وصول مطار أبوظبي من إمارة أخرى

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أكدت "الاتحاد للطيران"، على أن المسافرين من إي إمارة أخري يحتاجون إلى إجراء فحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) لدخول أبوظبي.

وقال متحدث باسم الناقلة في إيضاح اليوم: "إذا كنت مسافراً من إمارة أخرى للوصول إلى مطار أبوظبي، فيجب عليك تقديم نتيجة سلبية لفحص (كوفيد -19) حتى يُسمح لك بدخول أبوظبي.

وأوضح المتحدث باسم "الاتحاد للطيران"، أنه يجب أن يكون الاختبار سارياً في غضون 48 ساعة من وصول المسافر إلى المطار.

ودعا المتحدث المسافرين الذين تأثرت خططهم للسفر بالتغييرات التي طرأت على شبكة "الاتحاد للطيران"، بعدم الاتصال بالشركة فوراً لتغيير رحلتك، حيث سنُبقي تذاكرهم مفتوحة للحجز عندما يكونوا مستعدين مرة أخرى.

كان المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي أكد أخيراً انه على جميع الراغبين بالدخول إلى إمارة أبوظبي إجراء فحص "كوفيد-19" خارج الإمارة، مع وجوب إبراز رسالة نصية تحمل نتيجة سلبية للفحص تم استلامها في غضون 48 ساعة من موعد دخول الإمارة، ولن يسمح بدخول الإمارة إذا أظهرت الرسالة أن الفحص تم في أبوظبي.

وتخطط "الاتحاد للطيران" لتشغيل رحلات إلى أكثر من 40 وجهة حول العالم خلال شهر يوليو الجاري من خلال العمل بشكل وثيق مع حكومة دولة الإمارات وسلطات الطيران العالمية، فيما تأمل لزيادة شبكتها في المستقبل.

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