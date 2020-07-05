5 إجراءات قبل الاستثمار بأسهم شاشة الفئة الثانية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

يبدأ اليوم العمل بإجراءات الشركات المدرجة المتعثرة والموقوفة، من خلال «شاشة الفئة الثانية»، وذلك بعدما انتهت هيئة الأوراق المالية والسلع، وسوقا دبي وأبوظبي الماليان، من التأكد بشكل تام من سلامة عمل الأنظمة الإلكترونية في الأسواق، وإتمام إجراءات اختبارها، لتجاوز أي عقبات تقنية، وتفادي أي أعطال، فيما أوضح مديريون في شركات وساطة خمسة إجراءات يجب الأخذ بها قبل الاستثمار في أسهم «شاشة الفئة الثانية».

وستضم الشاشة الجديدة، الشركات التي تم نقل إدراج أسهمها من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية، بسبب تعليق إدراجها لمدة ستة أشهر فأكثر، أو أن تكون الشركة حققت خسائر متراكمة بنسبة 50 % فأكثر من رأسمالها، بناء على آخر بيانات مالية سنوية مدققة للشركة، وذلك لأغراض متابعة أداء تلك الشركات.

وقال مديرون في شركات الوساطة لـ «البيان»، إن الإقرار المطلوب تسلمه من قبل المستثمرين الراغبين في شراء أسهم الشركات المدرجة في شاشة الفئة الثانية، لم يعد إلزامياً، كما وجهت هيئة الأوراق المالية والسلع، ولكن عملنا على نشر تنويه للمستثمرين، يشمل 5 إجراءات رئيسة في حال رغبتهم في الاستثمار بأسهم «شاشة الفئة الثانية للسوق»، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بشركات الوساطة ومنصة التداول.

وأوضحوا أن الإجراءات الخمسة المقترحة قبل شراء تلك الأسهم: الاطلاع على المعلومات والبيانات الواردة في صفحة الشركة على الموقع الإلكتروني للسوق، والاطلاع على إفصاحات الشركة في الموقع الإلكتروني، والاطلاع على القوائم والبيانات المالية للشركة وملاحظات مدقق حسابات الشركة المذكورة في تقريره عن القوائم المالية، والاطلاع على إفصاح الشركة عن التحليل التفصيلي للخسائر المتراكمة وخطة الشركة لمعالجة هذه الخسائر أو خطة تصويب أوضاعها، ومراجعة المستشار المالي أو المحلل المالي المرخص من الهيئة، للحصول على التوصية.

شركات

من المقرر نقل 14 سهماً لشاشة الفئة الثانية، منها 6 أسهم موقوفة بالفعل، تشمل 12 مدرجة بسوق دبي المالي هي «أملاك للتمويل» و«الإمارات للمرطبات» و«يونيكاي للأغذية» و«ماركة» و«دي إكس بي إنترتينمينتس» و«الخليجية للاستثمارات» و«دريك آند سكل» و«الفردوس القابضة» و«الإثمار القابضة» و«المدينة للتمويل والاستثمار» و«الاستشارات المالية الدولية» و«آن ديجيتال سيرفيسز»، وهناك شركتان موقوفتان في سوق أبوظبي، وهما «بنك الاستثمار» و«الخزنة للتأمين».

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