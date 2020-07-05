صفقة دمج «طاقة» تضيف 82 ملياراً لرسملة أسواق الأسهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أضافت صفقة دمج شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» لمعظم أصول مؤسسة أبوظبي للطاقة نحو 82.4 مليار درهم لرسملة أسواق المال المحلية بعدما ارتفعت القيمة السوقية لسهم «طاقة» المُدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية من 4.06 مليارات درهم في نهاية جلسة الأربعاء وصولاً إلى 86.46 ملياراً في نهاية الخميس الماضي.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، ارتفعت القيمة السوقية لأسواق الأسهم المحلية من 788.68 مليار درهم (293.57 ملياراً لسوق دبي و495.1 ملياراً لسوق أبوظبي) لنحو 873.5 ملياراً (293.4 ملياراً لسوق دبي و580.08 ملياراً لسوق أبوظبي) بنهاية الأسبوع الماضي الذي شهد إتمام صفقة الدمج، لتثمر هذه العملية عن إنشاء واحدة من كبرى شركات المرافق في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

ومع إتمام هذه الصفقة أصبحت «طاقة»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ثالث أكبر شركة مساهمة عامة مدرجة في أسواق المال الإماراتية من حيث القيمة السوقية، وواحدة من أكبر 10 شركات للمرافق المتكاملة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا من حيث الأصول المنظمة. وستمتلك مؤسسة أبوظبي للطاقة 98.60% من إجمالي الأسهم المصدرة لشركة «طاقة» نتيجة إتمام الصفقة، حيث تنوي «طاقة» السعي لزيادة نسبة التعويم الحر من خلال طرح أسهم إضافية للاكتتاب العام.

شركة متكاملة

وقال خليفة سالم المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن دمج شركة «طاقة» معظم أصول مؤسسة أبوظبي للطاقة هي صفقة تمثل تحولاً لإمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن بعد إتمام الصفقة فسيكون مدرج بالسوق واحدة من أكبر شركات المرافق المتكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي وأحد أكبر 10 شركات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا من حيث الأصول المنظمة، ولهذا أهمية كبيرة عند السوق.

وأضاف المنصوري إن وجود مثل هذه الشركات عالية الجودة المدرجة يتناسب تمامًا مع استراتيجية سوق أبوظبي نحو تطوير مكانة السوق، بما يجعله أكثر جاذبية لمجموعة أوسع من المستثمرين بالإضافة إلى تعزيز السيولة مع زيادة الأسهم الحرة القابلة للتداول.

جاذبية الأسواق

وقال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة «مباشر كابيتال هولدنج» للاستثمارات المالية، إن صفقة دمج «طاقة» لمعظم أصول مؤسسة أبوظبي للطاقة هي خطوة جيدة لتعزيز القيمة السوقية للأسهم المدرجة في أسواق المال الملحية مما يعزز جاذبية الأسواق ويجذب شريحة جديدة من المستثمرين.

وأضاف رشاد أن الصفقة ستعزز من النتائج المالية لشركة «طاقة» وستدعم ملاءتها المالية مما سيؤثر إيجاباً على مسيرة سهم طاقة خصوصا وأسواق المال المحلية عموماً، متوقعاً أن يشهد السهم حراكاً ملحوظاً في الفترة القادمة مع زيادة إقبال المستثمرين على شرائه خصوصا مع إعلان الشركة نيتها لزيادة نسبة التعويم الحر من خلال طرح أسهم إضافية للاكتتاب العام.

ميزانية قوية

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، إن صفقة الدمج أسهم في تعزيز مكانة سهم «طاقة» في سوق أبوظبي ليصبح ثالث أكبر شركة مدرجة بقيمة سوقية ناهزت 86 مليار درهم، موضحاً ان الصفقة ستعزز الميزانية العمومية القوية للشركة، إضافة إلى الدخل المتوقع، وقابلية الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية، وزيادة الخبرة العميقة في القطاع.

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