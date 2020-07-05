دبي ضمن أفضل وجهات الزيارة في العالم

المصدر: دبي-وائل الخطيب

عزّزت دبي مكانتها ضمن قائمة أفضل 30 وجهة للزيارة في العالم خلال 2020-2021 التي نشرها أخيراً موقع «يو إس نيوز اند وورلد ريبورت»، محتلةً المركز الأول إقليمياً والخامس عشر عالمياً، متقدمةً على وجهات مثل: سيدني، وفلورنسا، وسان فرانسيسكو، وأمستردام، وريو دي جانيرو، وكوستاريكا، وشلالات نياغرا.

واستعرض تقرير الموقع الأمريكي عدداً من أبرز المعالم التي تعج بها دبي قائلاً: إن في وسع الزوّار الاستمتاع بمناظر الشاطئ من أعلى مبنى في العالم، وتطلق العنان لحواسك على أحد أطول منحدرات التزلج الداخلية على الجليد، والتسوّق في أحد أكبر مراكز التسوّق في العالم.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من التطور المعماري الذي تشهده المدينة لمنشآت حديثة مثل فندق برج العرب و«دبي مول»، فإن دبي حريصة على التمسك بماضيها وتراثها الغني أيضًا، وعليه يتوجب على المسافرين تخصيص وقت لزيارة حي الفهيدي التاريخي الساحر بالمدينة، بالإضافة إلى أسواق التوابل والذهب.

وأوضح أنه قد يبدو بسيطاً التخطيط لقضاء إجازة. لكن عندما يعج العالم بالعديد من الوجهات المذهلة، يمكن أن يصبح تنظيم رحلة مهمة صعبة، ويمكن فعل الأمر باستخدام منهجية تأخذ في الاعتبار تحليل الخبراء وآراء المستخدمين، بالإضافة إلى تقييمات المحررين لكل شيء من الطعام والثقافة إلى المعالم السياحية وإمكانية الوصول، حيث حدد موقع «يو إس نيوز اند وورلد ريبورت» أفضل الأماكن في العالم للزيارة في 2020-2021.

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