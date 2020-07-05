انتعاش دبي الاقتصادي يتسارع بفضل رؤيتها الاستباقية

المصدر: دبي ـ بشار باغ

أكد مديرو نخبة من الشركات الدولية الكبرى أن ثقة العالم بدبي راسخة وأن الإمارة نجحت من خلال مواجهة تحديات الجائحة بكفاءة واقتدار في تعزيز مكانتها على خارطة الأعمال والتجارة العالمية.

وتوقعوا في تصريحات لـ«البيان» أن تواصل دبي نجاحاتها في تسريع وتيرة الانتعاش الاقتصادي خلال الفترة المقبلة لتكون في مقدمة المدن في العالم التي تعيد تنشيط قطاعيها العام والخاص بفضل خططها الرائدة ورؤيتها الاستباقية الفريدة.

حافز وتفاؤل

أكدت د. داليا المثنى، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «جنرال إلكتريك» في منطقة الخليج أن إعادة استئناف النشاط التجاري بدبي عقب فترة الإغلاق الشامل وتطبيق أفضل استجابة من نوعها لتفشي جائحة «كوفيد 19»، قد ساهم في تحسين أداء الأعمال وثقة العملاء، وسيكون استئناف هذا النشاط حافزاً للنشاط الاقتصادي عموماً.

وأضافت: في الوقت الذي لايزال فيه الحذر يسود الأجواء حول العالم، لاسيما مع استمرار العديد من الدول في تطبيق إجراءات وتدابير التصدي للجائحة، ثمّة تفاؤل في انتقال دبي إلى مرحلة جديدة، خصوصاً وأنها أحد المراكز الرئيسية للتجارة والسياحة. ومن مقر عملياتنا الإقليمي بدبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، نثمن جهود استئناف النشاط التجاري وندرك أن إعادة افتتاح القطاعات الاقتصادية سيدفع عجلة الاقتصاد مجدداً، لتضع دبي نموذجاً يقتدي به الآخرون في التصدي بكفاءة عالية للأزمات والجوائح. ونواصل في «جنرال إلكتريك» تركيزنا على مختلف ميادين أعمالنا، كوننا متخصصين في القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد، على غرار الرعاية الصحية والطاقة والطيران، والتي تمثل مرتكزات اقتصادية جوهرية.

وقال عامر شيخ، الرئيس والمدير العام لشركة بيبسيكو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان: «نحن نعمل في دبي منذ 60 عاماً، ومتحمسون جداً لإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية والسياحية وربط الإمارة مجدداً ببقية أنحاء العالم. لقد اتخذت قيادة دبي إجراءات حكيمة وجريئة لحماية سلامة المواطنين والمقيمين على حد سواء، وبدأنا اليوم نرى نتائجها بشكل ملموس. وبصفتها عضواً في المجلس الاستشاري الدولي، تعاونت شركة بيبسيكو بشكل وثيق مع حكومة دبي لمواجهة التحديات الناجمة عن جائحة كورونا، وبحثت عن كافة الطرق الكفيلة بضمان استمرارية الأعمال وكفاءتها ودعم الاقتصاد. ونود أن نؤكد التزامنا التام بمواصلة هذا التعاون كجزء من جهودنا المشتركة للتكيف مع الواقع الجديد، والاستفادة من الفرص المتاحة للنمو، وتعزيز ثقة الناس».

دور متميز

وأوضحت ياسمين بربير مديرة الأعمال العامة لشركة نستله في الإمارات أن دبي لطالما كانت مركزاً رائداً للتجارة على مستوى المنطقة. وقد واصلت الإمارة لعب هذا الدور المتميز خلال فترة «وباء كوفيد 19»، لترسخ بذلك مكانتها الفريدة على الساحة العالمية. وأضافت: نحن ممتنون للغاية للعمل في البيئة التي ترعاها حكومة دولة الإمارات، مما يعزز إلى حد كبير قدرتنا على تلبية احتياجات وتوقعات المقيمين في الدول، وفيما نشهد عودة قطاعات عدّة مثل الضيافة والخدمات والمواصلات والطيران وغيرها إلى نشاطها لتبدأ بذلك مرحلة جديدة من التعافي بفضل الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الدولة، وتشارك نستله بالعودة التدريجية لممارسة الأعمال من داخل مكاتبها ونؤكد على مواصلة دعمنا والتزامنا بالإرشادات والتوجيهات لحكومة إمارة دبي.

أكد جيريش ناندا، مدير عام ماستركارد في دولة الإمارات وسلطنة عُمان أن دبي لطالما عملت على تسخير قوة التكنولوجيا لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحسين مستوى المعيشة، وتقديم تجربة غنية للمقيمين والزوار على حد سواء. واعتبر إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية والسياحية في الإمارة خطوة إيجابية ستسهم في تسريع وتيرة الانتعاش، وأشاد بالإجراءات الاستراتيجية التي اتخذتها الحكومة في الوقت المناسب لاستقبال العالم مجدداً في دبي بشكل آمن ومدروس وأضاف: «باعتبارنا شريكاً موثوقاً مع شبكة آمنة وقوية ومرنة قمنا بتطويرها على مدار السنوات، تتمتّع ماستركارد بمكانة فريدة تتيح لها تقديم قيمة مميزة للمستهلكين، والشركات، والتجار، والمؤسسات المالية، والهيئات الحكومية. نحن نقوم بدورنا لدعم عودة الزوار وتحسين حياة السكان من خلال التكنولوجيا والبيانات الآنية والرؤى المستمدّة من المستهلكين».

أمن وأمان

وأشاد جيف والش، المدير العام لمكتب دي إتش ال إكسبرس في الإمارات بحرص دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص على بذل قصارى جهدها لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، فيما يأتي عدد الفحوصات التي تم إجراؤها من ضمن أحد أكبر عدد من الفحوصات التي يتم إجراؤها في جميع أنحاء العالم، كما تم اتخاذ عدد من التدابير الوقائية على نطاق واسع لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبهدف التقليل من مدى تأثر الاقتصاد بهذا الوباء. وكنتيجة للتخطيط المحوري، قامت دولة الإمارات بفتح أبوابها للسياحة والأنشطة التجارية، ومع التأكيد مجدداً على رؤيتها الاستباقية كحكومة.

إجراءات فعالة

وأكد فادي الرشماني، المدير الأول والمدير العام لشركة دل تكنولوجيز في الدولة أن الإمارات من أفضل الدول كفاءة في الاستجابة لجائحة فيروس كورونا، وذلك بفضل الإجراءات السريعة والفعالة التي اتخذتها حكومة الإمارات لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد. وخلال الأشهر القليلة الماضية، لعبت التكنولوجيا دوراً رئيسياً في ضمان استمرارية الأعمال بمختلف القطاعات، إلى جانب الحفاظ على الزخم القوي الذي حققته دبي في مجال الابتكار الرقمي. وبينما تمضي دبي نحو استئناف أنشطتها بشكل طبيعي في الأسابيع القادمة، فإننا واثقون من أنها ستكون في مقدمة المدن التي تعيد تنشيط قطاعيها العام والخاص بفضل خططها ورؤيتها للمستقبل. ولا شك بأن التقنيات المتقدمة ستواصل لعب دور مهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

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