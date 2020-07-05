أبوظبي تعيد تشغيل 32 مركزاً تجارياً وتستعد لافتتاح أخرى قريباً

المصدر: أبوظبي - عبدالحي محمد

أعادت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تشغيل 32 مركزاً تجارياً في الإمارة، وتستعد الدائرة خلال الأيام المقبلة بالتعاون مع أصحاب المراكز التجارية لافتتاح مراكز أخرى وأبرزها دلما مول ومركز مدينة زايد التجاري والمفرق سنتر وحميم مول إضافة إلى مراكز تجارية أخرى في الإمارة، وتتوزع المراكز المعاد افتتاحها على 22 مركزاً في مدينة أبوظبي وضواحيها و7 مراكز في مدينة العين و3 مراكز في منطقة الظفرة.

إجراءات صارمة

وأكدت الدائرة أن جميع المراكز المعاد افتتاحها خضعت لإجراءات تفتيش صارمة قبل وأثناء الافتتاح للتأكد من مدى التزامها اللوائح التي وضعتها الدائرة مثل إجراء الفحص الطبي لجميع العمالة فيها إضافة إلى تركيب الأجهزة الحرارية وتوفير الكمامات والقفازات وتطبيق مسافة التباعد الاجتماعي بمقدار مترين.

وشددت الدائرة على استمرار الحملات التفتيشية المكثفة على هذه المراكز من قبل مفتشيها وتحرير المخالفات لمن يخالف شروط إعادة تشغيل المراكز التجارية، مؤكدة أنه لا يوجد أي تهاون في تطبيق المراكز لأكثر من 30 شرطاً إلزامياً بمتطلبات إعادة الافتتاح تمثل الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19.

15 مركزاً

وأكد ناندا كومار المستشار الإعلامي لمجموعة اللولو العالمية في أبوظبي والتي تدير نحو 15 مركزاً تجارياً في الإمارة أن جميع مراكز المجموعة في أبوظبي تمت إعادة تشغيلها بعد الحصول على كافة الموافقات الحكومية، مشدداً أن المراكز تستقبل المستهلكين يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة مساء، وجميع المراكز ملتزمة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، وتتم عمليات التعقيم والتطهير يومياً.

وذكر واجب الخوري مدير شركة لاين للاستثمارات العقارية، المسؤولة عن إدارة مراكز التسوق التابعة لمجموعة اللولو العالمية، أنه تماشياً مع توجيهات الجهات المختصة في أبوظبي فتح 12 مركزاً تجارياً تابعاً لمجموعة اللولو أبوابها من جديد للمتسوقين في أبوظبي والعين.

عروض ترويجية

ودعا إبراهيم عبدالله البحر خبير قطاع تجارة التجزئة المدير العام السابق لجمعيتي أبوظبي والاتحاد التعاونيتين إلى عودة العروض الترويجية القوية في المراكز التجارية لجذب المزيد من المستهلكين وخاصة بعد أن تراجعت مشتريات المستهلكين خلال الشهور الماضية بشكل ملحوظ على الملابس والأجهزة الاستهلاكية.

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