دبي تتصدر حجوزات السياحة الرقمية في العالم

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

نجحت دبي في تعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية واستفادت من فترة التوقف في تكثيف حملاتها في الأسواق العالمية للتعريف بالمنتج السياحي الذي تقدمه الإمارة وبالإجراءات السياحية الوقائية التي تضمن صحة وسلامة الزوار الأمر الذي نتج عنه احتلال دبي مراكز متقدمة على مواقع الحجز وفي فضاء السياحة الإلكترونية العالمية.

وأظهرت العديد من المواقع العالمية مثل «اكسبيديا» و«بوكينغ دوت كوم» و«Virtuoso» و«teletext» و«غوغل» وغيرها أن دبي تأتي في مراكز متقدمة جداً كواحدة من أهم المدن التي يرغب في زيارتها أو تم حجزها الأمر الذي يؤكد نجاح دبي في تعزيز مكانتها السياحية العالمية على الرغم من الظروف الصعبة التي واجهها القطاع خلال الفترة الماضية.

المركز الخامس

وحلت دبي في المركز الخامس على موقع الحجز الشهير «اكسبيديا» من حيث أكثر المدن العالمية التي يفضلها الزوار وذلك خلال شهري يناير وفبراير في حين جاءت في المركز العاشر على نفس الموقع خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من العام الجاري.

وأظهر بيانات موقع بوكينغ دوت كوم، أن دبي احتلت المركز الأول خلال شهري مارس وأبريل في قائمة وجهات رغبات السفر، وفي حين تصدرت الوجهات التي تم حجزها على موقع Virtuoso وهي الشبكة العالمية الرائدة المتخصصة في السفر الفاخر، وجاءت في مراكز متقدمة من حيث أكثر الوجهات بحثاً على موقع «teletext»، في حين اختارت شركة «غوغل» مدينة دبي ضمن قائمة أهم 10 وجهات عالمية للسفر في 2020، وأكثرها شعبية، استناداً إلى بيانات البحث العالمية، وبناءً على معدل البحث عن الفنادق والوجهات حول العالم على موقعها.

شعبية كبيرة

وقال خبراء في قطاع السياحة والسفر إن احتلال دبي مراكز متقدمة على مواقع البحث العالمية له دلالات كثيرة ومنها أن دبي تحظى بشعبية كبيرة في مختلف الأسواق العالمية وأن الإجراءات الاحترازية التي نفذتها دبي في قطاع السياحة والطيران ساهمت في تعزيز ثقة الأسواق بدبي، كما أن تصدر دبي في هذه المواقع يعكس نجاح الحملات التسويقية الافتراضية التي قامت بها الإمارة وهو ما يبشر بعودة قوية للقطاع السياحي خلال الفترة المقبلة.

وقال مأمون حميدان، المدير العام لشركة «ويجو» في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا والهند إن دبي وجهة مفضلة للجميع وتحقق نجاحاً كبيراً في إبراز نفسها على الساحة وجهة سياحية كبرى. وتسعى دائرة السياحة والتسويق إلى تنشيط الحركة من خلال الحملات التسويقية والترويجية لتنفيذ الاستراتيجيات ذات الصلة بإحياء السياحة والحفاظ على مكانة دبي وجهة سياحية عالمية.

وأضاف إن عمليات البحث عن السياحة المحلية والسفر الداخلي في دبي، زادت بشكل ملحوظ في الأسابيع القليلة الماضية. مشيراً إلى أن عمليات البحث من وجهات عالمية إلى دبي سجلت نحو 204000 ما يعكس شعبية دبي في الأسواق العالمية.

وقال إن القطاع السياحي في دبي يمتلك مقومات الحفاظ على استدامة نمو التدفقات السياحية من مختلف أنحاء العالم ونتوقع أن تزيد معدلات السياحة بعد إعلان جهوزية دبي لاستقبال السياح والزوار حيث إن الرحلات الإقليمية ستكون أكثر انتشاراً من الرحلات الطويلة في المراحل الأولى وستتعافى السياحة بشكل تدريجي في الأشهر المقبلة.

الفضاء الإلكتروني

وقال شريف الفرم المدير التنفيذي لشركة سيرينتي ترافيل إن الفضاء الإلكتروني يعد من أقوى المؤشرات إلى شعبية أي وجهة سياحية ويعد مؤشراً قوياً إلى توجهات البوصلة السياحية المستقبلية مشيراً إلى أن ظهور إمارة دبي في مراكز متقدمة على العديد من مواقع البحث الإلكتروني يؤكد شعبية الإمارة ومكانتها في الأسواق العالمية.

وأضاف: «تصدر دبي مواقع البحث والحجز الإلكتروني يبشر بعودة قوية للقطاع ويؤكد حجم الثقة التي يحظى بها القطاع السياحي في دبي في ظل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن صحة وسلامة الجميع سواء في المرافق السياحية أو في المطارات أو على متن الطائرات».

وأشار إلى أن حصول دبي على ختم السفر الآمن من مجلس السياحة والسفر العالمي سيساهم في تعزيز ثقة الأسواق العالمية بالقطاع السياحي الإماراتي وسينعكس إيجاباً على التدفقات السياحية إلى الإمارة.

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