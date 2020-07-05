«ختم السفر الآمن» ضمانة لسلامة المسافرين

المصدر: دبي ـ سيد صالح

انضمت دبي أول من أمس إلى قائمة الوجهات المختلفة حول العالم التي نالت «ختم السفر الآمن»، الذي يمنحه المجلس العالمي للسفر والسياحة لأول مرة هذا العام، بُغيَة ضمان سلامة المسافرين وتوافر التدابير الوقائية اللازمة لهم ضد العدوى، في ظل تفشي فيروس «كورونا» حالياً في أنحاء العالم.

ومن أبرز المدن التي تضمنتها القائمة حتى الآن مدينتان في الإمارات هما دبي ورأس الخيمة، إلى جانب مدينة سان بطرسبرغ الروسية، و4 مدن إسبانية هي مدريد، برشلونة، إشبيلية وبنيدروم، بالإضافة إلى مدينة «كانكون» المكسيكية.

وحصلت ولايات ومقاطعات ضمن دول على الختم أيضاً، ومنها ولايتا «يوكاتان» و«باخا كاليفورنيا سور» المكسيكيتان ومقاطعة «أونتاريو» الكندية.

وضمت القائمة أيضاً دولاً بأكملها مثل السعودية، ومصر، والأردن، وتونس، وكينيا، وبلغاريا، والبرتغال، وجامايكا، وبنما، وموريشيوس.

يُذكر أن «ختم السفر الآمن» يتيح للمسافرين التأكد من التزامات الحكومات والكيانات المختلفة داخل الوجهات التي يزورونها ببروتوكولات وتدابير وقائية عالمية موحدة لتعزيز الصحة والسلامة وضمان حمايتهم من الإصابة بفيروس «كورونا».

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