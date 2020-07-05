إطلاق منصة للمصانع والمنتجات الطبية الوطنية المعنية بـ«كوفيد 19»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة إطلاق منصة وطنية للمصانع والمنتجات والمستلزمات الطبية المعنية بمكافحة جائحة «كوفيد 19» من خلال «الإمارات تصنع» البوابة الرقمية الموحدة للقطاع الصناعي في الدولة.

وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، إن المنصة تستهدف دعم منظومة الأمن الصحي في الدولة من خلال رصد المصانع الوطنية الطبية ومنتجاتها المتعلقة بالجائحة.

ودعا المصانع الوطنية المعنية بالتسجيل في المنصة، مشيداً بالمرونة الكبيرة التي أبدتها المصانع الوطنية في إعادة توظيف خطوط إنتاجها ورفع طاقاتها الإنتاجية لتلبية المتطلبات والاحتياجات الاستهلاكية خلال جائحة «كورونا» ما كان له الأثر في استدامة توفر المنتجات في أسواق الدولة.

وقال المهندس شريف سليم العلماء، وكيل وزارة الطاقة والصناعة، إن الجائحة فاجأت القطاع الصناعي العالمي بشكل كبير، وغيرت في أولويات المنتجات الطبية الاستراتيجية، حيث أصبحت مستلزمات الحماية الطبية ضرورة قصوى خلال الأوبئة والأزمات. وأكد أهمية تعزيز القدرات الإنتاجية للصناعات الوطنية لتوفير حاجة السوق المحلي واستمرارية الدور الريادي للدولة في دعم سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية بالمنتجات الضرورية.

وقال المهندس أسامة أمير، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة بوزارة الطاقة والصناعة، إن المرحلة الأولى من إطلاق المنصة تهدف إلى تزويد أصحاب القرار والمشترين بقائمة المنتجات الحيوية الخاصة بـ«كوفيد 19» ومعلومات التواصل مع المصانع الوطنية، على أن توفر عند اكتمالها بيانات القدرات الإنتاجية وأن تكون حلقة وصل فاعلة بين المصانع الوطنية والمشترين من داخل الدولة وخارجها.

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