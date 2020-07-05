5206 رخص أصدرتها «اقتصادية الشارقة» في يونيو بنمو 14 %

المصدر: الشارقة - البيان

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، تقرير رخص الأعمال لشهر يونيو من عام 2020، وقد بلغ إجمالي عدد رخص الأعمال الصادرة والمجددة في إمارة الشارقة خلال يونيو من العام الحالي 5206 رخص، بنسبة نمو 14 % مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي 2019، كما كشفت البيانات الصادرة من الدائرة، أن رخص الأعمال المجددة كان لها النصيب الأكبر، حيث بلغ عددها 4966 رخصة بنمو 17% مقارنة بشهر يونيو 2019، فيما بلغ عدد الرخص الصادرة في شهر يونيو من العام الحالي 240 رخصة، وتنوعت أنشطة أعمال الرخص الصادرة والمجددة في الإمارة، لتشمل مختلف القطاعات وهو ما يؤكد قوة اقتصاد الإمارة وثقة المستثمرين وجاذبيتها كونها مركزاً اقتصادياً محلياً وعالمياً.

وأنجزت الدائرة خلال يونيو 20052 معاملة شملت 15534 معاملة في مراكز الخدمة، و3562 معاملة عبر الخدمات الرقمية للدائرة، و956 معاملة أنجزتها الدائرة عبر البريد الإلكتروني المباشر.

وأكد سلطان عبد الله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن هذه البيانات تعد من المؤشرات الاقتصادية المهمة، التي تعتمد عليها الدائرة، لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة، مشيراً إلى حرص الدائرة على المضي قدماً في تنفيذ رؤيتها، لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار، من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية، من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين والمستثمرين في القطاع الاقتصادي بالإمارة، والسعي لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر.

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