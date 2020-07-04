4 نصائح لـ«الفجيرة الوطني» لتعزيز الأعمال عبر الانترنت

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قال دايفد جيغرسون، رئيس قسم العملاء في بنك الفجيرة الوطني، إن جائحة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19» دفعت لتسليط الضوء على التكنولوجيا والقدرات الرقمية حيث تشهد الشركات زيادة في النشاط عبر الإنترنت ويلجأ المتسوقون إلى التجارة الإلكترونية لتلبية احتياجاتهم.

وأضاف جيغرسون لـ «البيان»، انه مع استبدال ارتياد المتاجر بالتسوق عبر الإنترنت، يتعين على الشركات التي كانت تعمل بالطريقة التقليدية الآن أكثر من أي وقت إعادة التفكير في أفضل طريقة لتعديل نموذج أعمالها في ظل تزايد النشاط عبر الإنترنت.

دفع آمن

وذكر انه من المهم التركيز على بناء واجهة مستخدم آمنة للمستهلكين الأذكياء الذين يحرصون على توفير الوقت، مشيراً إلى إدارة الدفع والشحن والاستيفاء والإرجاع يمكن أن تؤدي إلى نجاح المؤسسة أو فشلها حيث تتطلب عمليات تسليم المشتريات وقت شحن أسرع، ولضمان حصول العميل على أسهل طريقة للدفع، فيجب تقديم مجموعة متنوعة من الخيارات بما في ذلك التحويلات المصرفية عبر الإنترنت أو بطاقات الدفع أو المحافظ.

وأكد انه من الضروري في هذه المرحلة النظر في الشريك المصرفي المناسب لمساعدة المؤسسات على إدارة نشاط التجارة الإلكترونية، مع البحث دائماً عن بنك يضمن الراحة والشفافية والدعم. أما بالنسبة إلى اختيار شريك الشحن المناسب، فلابد من البحث عن الخدمة والسرعة كميزتين رئيسيتين.

وشدد على انه من الضروري تقييم وزن المنتجات وتقدير حجم الشحن مسبقاً لضمان الحصول على سعر جيد من شركة الشحن ولمعرفة كم تبلغ الرسوم التي ستفرض على العملاء مقابل التوصيل، مع ضرورة تذكر أنّ تجربة العميل لا تنتهي بمجرد اكتمال العملية.

وأكد على ضرورة الحفاظ على التواصل الفعال ورضا العملاء بعد انتهائها مثل إتاحة إرجاع المشتريات السهل وتسليم المنتجات بشكل آمن مع توخّي التعقيم، موضحاً أنه يتعين على الشركات في هذه البيئة الجديدة تقييم نماذج العمل الحالية ومراجعتها واختبارها. فالشركات المرنة هي التي ستصمد وتتجاوز هذه الأزمة غير المسبوقة.

التواصل الاجتماعي

وذكر جيغرسون انه يمكن من خلال الحضور الملفت على وسائل التواصل الاجتماعي أن تكتسب المؤسسات مصداقية وأن يزيد الوعي بعلامتهم التجارية، حيث يسهّل هذا الحضور التفاعل مع العملاء الحاليين والمحتملين، مشيراً إلى انه من الضروري بناء علاقات مع المجتمع المستهدف على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال عرض شخصية العلامة التجارية.

وأوضح أن الاستخدام المتّسق للصور والرسائل الخاصة بالعلامة التجارية ويعدّ أساسياً لضمان رواية قصة متماسكة، كما يساهم إثبات الخبرة من خلال مشاركة المعرفة في اكتساب المصداقية كقادة فكر في القطاع ويشكل هذا الأمر طريقة فعالة لترك انطباع ملفت لدى المستهلك، موضحاً أن هذه المنصات تعتبر طريقة ممتازة لزيادة مبيعات المؤسسات.

موقع إلكتروني

ولفت رئيس قسم العملاء في بنك الفجيرة الوطني، إلى إمكانية استضافة مدونة والتحدث عن توجهات القطاع ومشاركة مقتطفات منها على القنوات الاجتماعية مع روابط تقود إلى الموقع الإلكتروني، كذلك يمكن إطلاق عروض ترويجية وتقديم مبيعات على الإنترنت قابلة للاسترداد من خلال الموقع الإلكتروني فقط، ويمكنكم تسويقها من خلال مدونتكم وقنواتكم الاجتماعية إضافة إلى المنشورات «المدعومة» المصممة خصيصاً لتسليط الضوء على المعلومات المتعلقة بمؤسستكم.

ولفت إلى إمكانية إعداد نشرة إخبارية لإنشاء قاعدة بيانات قائمة بريدية والوصول إلى هؤلاء العملاء المحتملين واستخدام حملات بريد إلكتروني احترافية توضح العلامة التجارية للإعلان عن حسومات وتقديم العروض الترويجية والمحتوى التفاعلي الذي يستمر في جذب العملاء.

محركات البحث

وأوضح دايفد جيغرسون، انه لتعزيز رؤية العملاء للمؤسسات على الإنترنت، فإن تحسين محرك البحث يُحدث فرقاً كبيراً من خلال رفع ترتيب موقعكم على قائمة نتائج البحث وزيادة عدد زواره بدون الدفع مقابل ذلك، موضحاً انه يمكن القيام بهذا الأمر من خلال إنشاء محتوى مقنع وجدير بالبحث وتحسين الصور بحيث يمكن العثور عليها بعمليات البحث على موقع غوغل إضافة إلى التأكد من أن خريطة الموقع وواجهة تصفّح الموقع الإلكتروني ممتازتان.

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