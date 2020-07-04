الإمارات تترأس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية للمرة الثانية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

استضافت هيئة الأوراق المالية والسلع، الاجتماع الرابع عشر لمجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية الذي عُقدت جلساته بتقنيات الاتصال المرئي عن بعد، بحضور ممثلي هيئات الأسواق المالية العربية الأعضاء.

وطبقاً للنظام الأساسي للاتحاد، الذي ينص على تولي كل دولة من أعضاء الاتحاد مهام الرئاسة لمدة عام، تم انتقال رئاسة الاتحاد إلى دولة الإمارات؛ حيث تسلم الدكتور عبيد سيف الزعابي رئاسة الاتحاد للدورة الرابعة عشرة للعام 2020 من د. عمر الزعبي القائم بأعمال رئيس هيئة الأوراق المالية الأردنية - الذي تولى رئاسة الاتحاد خلال العام 2019 - بعد أن تم تكريمه على الجهود التي بذلها خلال العام المنقضي. وقد ألقى الزعابي كلمة قصيرة أثنى فيها على الجهود التي بذلها رئيس الاتحاد السابق وذلك خلال فترة رئاسته.

وجدد أعضاء الاتحاد الشكر والتقدير لهيئة الأوراق بالإمارات لدعمها المتواصل للاتحاد، وكذلك لاستضافتها الاجتماع السنوي الرابع عشر للاتحاد عن بُعد.

أحداث استثنائية

وقال الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة في كلمته، إن الاجتماع يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى أنه يعقد في خضم أحداث استثنائية يمر بها العالم بتأثير الجائحة وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية العالمية والمؤسسات والأنشطة المالية وفي مقدمتها قطاع الأوراق المالية، الأمر الذي يتطلب بذل جهود مضاعفة لتعزيز التعاون بين هيئات الأسواق المالية العربية للوصول إلى أقصى قدر ممكن من الانسجام والتوافق، ليس فقط من أجل المزيد من العمل على وضع الأطر والآليات المناسبة لتعزيز قدراتها التنظيمية والإشرافية والرقابية، ولكن أيضاً من أجل حماية المستثمرين والحفاظ على مدخراتهم وتنمية استثماراتهم بما يسهم في دفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصادات الوطنية.

وتضمنت وقائع الاجتماع استعراض مجلس الاتحاد مذكرة بخصوص استكمال الأعمال المتعلقة بتحضير القواعد والمبادئ العامة الاسترشادية التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية للاتحاد للأعوام 2016 ـ 2020 من خلال جهود فرق العمل بالتنسيق والتعاون مع الأمانة العامة للاتحاد.

نسخ أصلية

قرر المجلس تكليف الأمانة العامة للاتحاد بالتواصل مع أعضاء الاتحاد لتوقيع نسخ أصلية من مذكرة التفاهم متعددة الأطراف بين الهيئات الأعضاء بالاتحاد بأسرع وقت ممكن وإبلاغ أعضاء الاتحاد بذلك، وذلك في ضوء قرار المجلس بالموافقة على نص المذكرة النهائية واعتمادها، واستكمال غالبية أعضاء الاتحاد للإجراءات الرسمية اللازمة لديهم، وكذلك إبداء جاهزيتهم للتوقيع على مذكرة التفاهم بشكلها النهائي.

وأثنى المجلس على الجهود المبذولة بشأن إعداد قاموس المصطلحات المالية الأكثر استخداماً باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وعلى جهود لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بالجزائر التي قامت بإضافة اللغة الفرنسية للقاموس وتم إعادة نشره على الموقع الإلكتروني للاتحاد ومواقع عدد من أعضاء الاتحاد والجهات الأخرى المهتمة.

شهادة مهنية

ووافق المجلس على مقترح الأمانة العامة للاتحاد بشأن دراسة إمكانية اعتماد دبلوم متخصص (شهادة مهنية) حول الرقابة لدى هيئات الأوراق المالية بالتعاون مع بعض الجهات الأكاديمية والعلمية المتخصصة محلياً ودولياً، وذلك بهدف تأهيل العاملين بهيئات الرقابة بمواضيع محددة ومتخصصة، وكذلك الحصول على شهادات مهنية دولية رفيعة المستوى، كما وافق المجلس كذلك على نص مذكرة التفاهم مع اتحاد البورصات العربية، بعد إدخال التعديلات التي قدمها أعضاء الاتحاد عليها.

وقرر المجلس اعتماد التقرير السنوي للعام 2019، وأحيط المجلس علماً بأهم الإنجازات التي تحققت خلال العام الرابع وبداية العام الخامس للخطة الاستراتيجية 2016 ـ 2020، كما أحيط المجلس بمذكرة الأمانة العامة حول قبول عضوية هيئة سوق المال الليبي بالاتحاد، كما قرر المجلس التجديد للأمين العام للاتحاد لمدة (3) سنوات بعد أن أثنى المجلس على الجهود التي قام بها الأمين العام منذ انضمامه للاتحاد.

مدققو الحسابات

وصادق المجلس على تقرير مدققي الحسابات والحسابات الختامية المدققة للسنة المالية 2019، واستعرض مذكرة الأمانة العامة للاتحاد بشأن اختيار مدققي حسابات الاتحاد، وتم اختيار إحدى الشركات لتدقيق حسابات الاتحاد للأعوام الثلاثة القادمة 2020 و2021 و2022. كذلك ناقش المجلس مذكرة بخصوص تعديل أنظمة الاتحاد المتعلقة بمالية الاتحاد وتعديل المادة (17) من النظام الأساسي.

وأحيط المجلس علماً بشأن خطة العمل المقترحة وبرنامج عمل الاتحاد لعام 2020، وكذلك الخطة التدريبية للاتحاد للعام نفسه، كما أخذ المجلس علماً بشأن إجراءات إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة للاتحاد للأعوام 2021 ـ 2025، وكلف الأمانة العامة وفريق العمل المعني بإعداد الخطة بالتواصل مع أعضاء الاتحاد، واعتمد الموازنة التقديرية للاتحاد للعام 2020، واطلع المجلس على الدراسة المالية للاتحاد خلال السنوات الثلاث القادمة.

وأكد المجلس على قراره المتعلق بعقد اجتماعه السنوي القادم للدورة الخامسة عشرة في سلطنة عُمان. وأعقب الاجتماع الرابع عشر ندوة عمل عن تداعيات جائحة كورونا على الأسواق المالية.

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