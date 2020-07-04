«رو» تنجح في خفض تكاليف الحملات الرقمية الموجهة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وكالة «رو»، الذراع الرقمية لشبكة «بوبلي نت»، عن تحقيق سبق جديد مستمدّ من خبرتها ومعرفتها في عالم الخدمات الرقمي، يتمثل في تطوير منتج رقمي متكامل يساعد على تقديم جميع الاحتياجات التسويقية والترويجية، مع ضمان خفض الميزانيات المخصصة لهذه الأنشطة.

ويستند المنتج الجديد الذي يحمل اسم «ماتيك» على المقومات المنهجية للوسائط الرقمية، وذلك من خلال إنشاء منصة للعلامات التجارية، يتم من خلالها نشر المحتوى المطلوب، ومن ثم مشاركته مع الجمهور المستهدف وفق خطط دقيقة يتم الاتفاق عليها مسبقًا، وبناءً على مجموعات البيانات المحددة ومؤشرات الأداء والتفاعل الرئيسية.

وقال محمد عجاوي، مدير عام وكالة «رو»: «يتطور مجال الاتصال الرقمي بوتيرة متسارعة، ومع أن التغيرات المرتبطة بالأجيال كانت تسهم في تحديد آفاق الوسائط الجديدة وآلياتها، مثل التحول من إعلانات التلفاز والاعلانات الخارجية إلى الإنترنت والحلول الرقمية، إلا أننا نشهد الآن تحولاً سريعًا في غضون شهور معدودة، وربما خلال بضعة أسابيع.

وتعتبر خدمة»ماتيك«تتويجاً لخبراتنا المتراكمة، حيث تم تطويرها مع الأخذ في الحسبان العلامات التجارية واحتياجاتها، خاصة تلك التي تسعى للحصول على أفضل النتائج مع ميزانيات أقل، بغض النظر عن نشاط الشركة».

وتم اشتقاق اسم الخدمة من المقطع اليوناني «ماتيك» الذي يعني «الرغبة إزاء شيء ما»، وتم تطويرها بهدف تلبية جميع احتياجات العملاء، بغض النظر عن الظرف أو الخدمة أو المنتج أو المحتوى. وبذلك، لن يكون العملاء عرضة لهدر ميزانياتهم على أنشطة قد لا تحقق لهم النتائج التي يتطلعون إليها.

دعم

قال أحمد زنداقي، مدير خدمة ماتيك: «ستوفر منصتنا والمنهجيات التي نتبعها الدعم الذي ينشده أي معلن، بغض النظر عن حجم الشركة أو قيمة الميزانية التي ترصدها، مع ضمان الاستفادة من الإعلانات الرقمية الموجهة بدقة، والحرص الشديد على تحقيق أهداف الحملة باحترافية عالية».

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