منتدى يقدم نصائح للموظفين خلال العمل عن بعد

المصدر: دبي - البيان

عقد «منتدى آفاق الابتكار 2020»، الذي تنظمه شركة «كانون»، جلسته الثانية التي تم بثها عبر الإنترنت تحت عنوان «الأمن الإلكتروني في المنزل»، وقدمت للمشاهدين مجموعة متخصصة من التوجيهات والنصائح العلمية حول حماية الموظفين وأفراد الأسرة أثناء العمل عن بعد.

ففي الوقت الراهن، أصبحت مسألة الأمن الإلكتروني واحدة من أبرز المسائل الملحة بالنسبة للشركات، خصوصاً بعد التحول إلى العمل من المنزل وبدء الموظفين بدخول شبكات شركاتهم من شبكات منزلية أقل أماناً، الأمر الذي أتاح لقراصنة الإنترنت فرصة ذهبية لاستغلال الوضع الراهن. فارتفعت أعداد رسائل التصيّد عبر البريد الإلكتروني لانتهاز المخاوف الصحية والاقتصادية بين المستخدمين خلال هذه الأزمة.

وتماشياً مع قيم تبادل المعرفة التي يتبناها المنتدى، وعلى صفحة «كانون الشرق الأوسط وأوروبا» على موقع «لينكد تطرق كوينتن تايلور، مدير أمن المعلومات في «كانون أوروبا والشرق الأوسط»، إلى وجود هذه التهديدات في حياتنا منذ فترة طويلة، موضحاً أن التهديدات الإلكترونية التي نشهدها اليوم تكتسب طابعاً مستمراً وأكثر تعقيداً.

فقد أظهر «تقرير الجاهزية الإلكترونية» الذي نشرته شركة «هيسكوس» العام الماضي، أن 61% من الشركات الأوروبية والأمريكية تعرضت للهجمات الأمنية الإلكترونية خلال العام، مقارنة بـ45% في العام السابق. وأورد التقرير محذراً: «تنقسم الشركات إلى نوعين: شركات تعرضت للاختراق، وأخرى تجهل أنها تعرضت للاختراق».

وشدّد تايلور على أهمية الالتزام بالأساسيات التي تشمل: تجنب الشبكات المفتوحة، واستخدام كلمات سرية قوية ومتفردة يصعب تكرارها بسهولة على مختلف الأجهزة، ووضع حدود واضحة تفصل بين العمل وأوقات الفراغ.

عوامل

يوفر العمل من المنزل عوامل ديناميكية مختلفة، فأفراد الأسرة غالباً ما يستخدمون أجهزة وشبكات مشتركة حتى لو كانوا يعيشون في غرف منفصلة. وقال كوينتن تايلور: «احرصوا على متابعة ما يشاهده أطفالكم عبر الإنترنت، وتنبهوا من التسوق عبر الإنترنت والإعلانات المضللة حول الإنترنت».

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