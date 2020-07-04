«فيروماسكس» تنتج أقنعة صديقة للبيئة

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة «فيروماسكس»، ومقرها الإمارات، عن تعاونها مع فريق من الخبراء حول العالم، لبحث وتصميم وإنتاج أقنعة الوجه الواقية، والمدعمة بتقنية «فيروبلوك» لتوفير الخيار الأنسب والأكثر فاعلية في الوقاية.

جاء هذا الابتكار، الذي يتم تصنيعه في الإمارات، لتقديم أقنعة صديقة للبيئة، وحلول بديلة للأقنعة والكمامات ذات الاستخدام الواحد، التي تؤثر على البيئة وخاصة في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة انتشار فيروس «كورونا» في أنحاء العالم، والإقبال على ارتداء أقنعة الوجه.

وتتمثل فائدة أقنعة «فيروماسكس» في تصميمها المتميّز لتوفير أعلى معايير الحماية والوقاية، ويصلح استخدام القناع لمدة عام كامل، وهو قابل للغسل لما يصل إلى 40 مرة للحفاظ التام على الفاعلية المضادة للبكتيريا، و20 مرة للحفاظ على الفاعلية القسوى المضادة للفيروسات.

وقال عثمان خالد، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة فيروماسكس: «يسعدنا النجاح، بالتعاون مع شركائنا، بتصميم وتصنيع قناع يوفر حماية شاملة لكل من مرتديها والمجتمع بشكل عام من خلال تحييد الفيروسات».

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