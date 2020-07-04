دبي تفتح أبوابها للعالم من جديد

المصدر: دبي - وائل الخطيب

قال تقرير نشره موقع «ترافيل أوف باث» إنه مع انتهاء عمليات الإغلاق حول العالم، بدأت العديد من البلدان تخفيف القيود الحدودية وإعادة فتحها للسياحة الدولية، وفي هذا السياق وضع الموقع قائمة بأهم الدول والمدن التي تعمل على إعادة فتح حدودها أمام السياحة، ومن ضمنها دبي.

وأشار الموقع الذي يتخذ من كيلونا كولومبيا البريطانية الكندية مقراً له إلى أن دبي ستعيد رسمياً فتح حدودها للسياحة الدولية في 7 من الشهر الجاري ما يسمح للمسافرين من جميع البلدان المسموح بها عادة بالزيارة. واستعرض التقرير عدداً من التدابير والإجراءات الخاصة بالمسافرين مضيفاً إن المسافرين سيجدون أن معظم الفنادق والمنتجعات أعيد فتحها في المدينة تقدم حسوماً كبيرة لسكان الإمارات لتنشيط السياحة الداخلية.

وأوضح تعدد خيارات الضيافة أمام حركة السياحة الداخلية أو التي ستفد إلى الإمارة خلال أيام حيث سيتم استقبال السياح في الإمارة من الثلاثاء المقبل. من جانبها رحبت مطارات دبي بعودة العديد من شركاء شركات الطيران إلى مطار دبي هذا الأسبوع والعمل من المبنيين 2 و 3.

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