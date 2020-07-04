«فيتش» ترقّي تصنيف «طاقة» وتمنحها نظرة مستقبلية مستقرة

المصدر: (دبي - وائل الخطيب)

قامت «فيتش» بترقية تصنيف الإصدار الائتماني طويل الأجل لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، وتصنيف الديون غير المضمونة إلى AA- من A، وإلغاء تصنيف المراجعة الإيجابية، ومنح التصنيف نظرة مستقبلية مستقرة.

وقال وكالة التصنيف الائتماني في تقرير، إن الترقية مدعومة بوجهة نظر«فيتش» الخاصة بمتانة الروابط تحت معايير تصنيفات «فيتش» لتصنيف الكيانات ذات الصلة بالحكومة، بين «طاقة» ومساهمها الرئيسي غير المباشر أبوظبي المصنفة (AA/‏Stable).

وأكد التقرير أن عملية نقل الأصول من شركة أبوظبي للطاقة إلى «طاقة» يعزز روابطها مع الإمارة من وجهة نظر «فيتش»، حيث تعمل على تحسين موقعها في توليد الكهرباء وتحلية المياه وتضمن نمو الأعمال في توزيع ونقل المياه والصرف الصحي والكهرباء في أبوظبي.

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