دبي تعيد افتتاح الأنشطة الترفيهية والمنتجعات الصحية

المصدر: دبي _ بشار باغ

أصدرت اقتصادية دبي بروتوكولا خاصا بمرحلة اعادة افتتاح الانشطة الاقتصادية في دبي.

ونص البروتوكول على اعادة افتتاح عدد من الأنشطة ابتداء من يوم الخميس 4 يونيو مع تحديد الاجراءات الاحترازية الواجب اتباعها من قبل المنشآت العاملة في كل نشاط، و تتضمن الانشطة المشمولة ببرتوكول اعادة الافتتاح الانشطة الترفيهية والتي تشمل كلا من مرافق الترفيه التعليمي والمنشآت التي تقدم أنشطة ترفيهية متكاملة والآركيد بالاضافة الى منشآت لعب المتاهات وغرف الهرب مثل Escape Rooms، بالاضافة الى المعارض الترفيهية والمنشآت التي تقدم خدمة مناطق اللعب والمغامرات الداخلية المخصصة للأطفال ومناطق الأطفال التي تحوي ألعاب قابلة للنفخ مثل النطاطات، ومنشآت الواقع الافتراضي، فيما تم استثناء الحفلات و التجمعات الاجتماعية ومنطقة ألعاب الاطفال و الرضع من اعادة الافتتاح.

كما نص البروتوكول على اعادة افتتاح خدمات المساج وخدمات المنتجع الصحي والمنتجع الصحي في مرافق الفندق و داخل مراكز التسوق و قائمة (A&B ) للمنتجعات الصحية والصالونات النسائية و دور الحلاقة خارج مراكز التسوق، وتم استثناء كل مما يلي من قرار اعادة الافتتاح : غرف وحمامات البخار, غرف الجليد غرف الاستنشاق, الجاكوزي ، الحمام الساخن، الحمام المغربي ، الحمام التركي.

ونص البروتوكول على اعادة افتتاح المخيمات الصيفية والربيعية وتشمل جميع المخيمات الصيفية التي تعمل في جميع المرافق بما في ذلك مرا كز الأطفال والمدارس والفنادق والنوادي الرياضية والجمنازيوم والمكتبات ومراكز الفنون فيما تم استثناء الحضانات من اعادة افتتاح المخيمات.

وشمل البروتوكول اعادة افتتاح الحدائق الترفيهية المغطاة على غرار عالم المغامرات آي أم جي مع استثناء الأنشطة التي تتطلب مقابلة وجًها لوجه والأنشطة والترفيه الحي والحفلات و الموا كب والتجمعات الإجتماعية.

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